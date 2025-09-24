Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе расчистили почти шесть километров рек - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе расчистили почти шесть километров рек
В Севастополе расчистили почти шесть километров рек - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе расчистили почти шесть километров рек
В Севастополе полностью завершена расчистка русла реки Черная и ее притоков. Об этом сообщили губернатора региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью завершена расчистка русла реки Черная и ее притоков. Об этом сообщили губернатора региона Михаил Развожаев.Наряду со специальной техникой – гусеничными экскаваторами и мини-самосвалами – для расчистки рек использовался и ручной труд. Работа на других реках региона продолжается, отметил губернатор.Ранее в Севприроднадзоре сообщали, что в Севастополе в 2025 году от заторов расчистят участки четырех рек, общей протяженностью около 7,6 км.Специалисты объясняли, что такую работу необходимо проводить регулярно для улучшения пропускной способности водных объектов и предотвращения затоплений близлежащих территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооруженияКакое водохранилище стратегически важно для КрымаКогда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжение
В Севастополе расчистили почти шесть километров рек

22:31 24.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью завершена расчистка русла реки Черная и ее притоков. Об этом сообщили губернатора региона Михаил Развожаев.

"Закончена расчистка реки Черной и ее притоков – Байдарки и Сухой речки. Работы начались весной, общая протяженность расчистки составила 5,6 км... Добились главной цели – восстановления пропускной способности рек", – сообщил он в Teleram-канале.

Наряду со специальной техникой – гусеничными экскаваторами и мини-самосвалами – для расчистки рек использовался и ручной труд. Работа на других реках региона продолжается, отметил губернатор.
"Сейчас идет расчистка реки Бельбек на участке почти в два километра. До конца года планируем провести такие работы практически на всех реках Севастополя, в следующем году они будут продолжены", – резюмировал он.
Ранее в Севприроднадзоре сообщали, что в Севастополе в 2025 году от заторов расчистят участки четырех рек, общей протяженностью около 7,6 км.
Специалисты объясняли, что такую работу необходимо проводить регулярно для улучшения пропускной способности водных объектов и предотвращения затоплений близлежащих территорий.
