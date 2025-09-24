https://crimea.ria.ru/20250924/v-sevastopole-raschistili-pochti-shest-kilometrov-rek-1149699736.html

В Севастополе расчистили почти шесть километров рек

В Севастополе расчистили почти шесть километров рек

В Севастополе полностью завершена расчистка русла реки Черная и ее притоков. Об этом сообщили губернатора региона Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью завершена расчистка русла реки Черная и ее притоков. Об этом сообщили губернатора региона Михаил Развожаев.Наряду со специальной техникой – гусеничными экскаваторами и мини-самосвалами – для расчистки рек использовался и ручной труд. Работа на других реках региона продолжается, отметил губернатор.Ранее в Севприроднадзоре сообщали, что в Севастополе в 2025 году от заторов расчистят участки четырех рек, общей протяженностью около 7,6 км.Специалисты объясняли, что такую работу необходимо проводить регулярно для улучшения пропускной способности водных объектов и предотвращения затоплений близлежащих территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооруженияКакое водохранилище стратегически важно для КрымаКогда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжение

