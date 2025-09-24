https://crimea.ria.ru/20250924/v-sevastopole-perekryt-reyd-1149670089.html
В Севастополе перекрыт рейд
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом утром в среду сообщили в профильном департаменте города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом утром в среду сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне около полуночи в городе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.
