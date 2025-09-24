Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки - РИА Новости Крым, 24.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250924/v-sevastopole-otkryli-reyd-posle-3-chasovoy-ostanovki-1149672427.html
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки
В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T09:16
2025-09-24T09:47
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в среду около 5 утра. О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось. Для горожан и гостей региона была организована работа компенсационных автобусов. Ограничение продлилось 3,5 часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне около полуночи в городе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки

В Севастополе открыли рейд и возобновили работу морского транспорта

09:16 24.09.2025 (обновлено: 09:47 24.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в среду около 5 утра. О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось. Для горожан и гостей региона была организована работа компенсационных автобусов. Ограничение продлилось 3,5 часа.
"Уважаемые пассажиры️! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Накануне около полуночи в городе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
