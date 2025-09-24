https://crimea.ria.ru/20250924/v-sevastopole-otkryli-reyd-posle-3-chasovoy-ostanovki-1149672427.html
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки
В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T09:16
2025-09-24T09:16
2025-09-24T09:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в среду около 5 утра. О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось. Для горожан и гостей региона была организована работа компенсационных автобусов. Ограничение продлилось 3,5 часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне около полуночи в городе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки
В Севастополе открыли рейд и возобновили работу морского транспорта
09:16 24.09.2025 (обновлено: 09:47 24.09.2025)