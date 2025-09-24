Рейтинг@Mail.ru
В Крыму продлили программу приглашения медиков для работы на "скорых" - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Крыму продлили программу приглашения медиков для работы на "скорых"
В Крыму продлили программу приглашения медиков для работы на "скорых" - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Крыму продлили программу приглашения медиков для работы на "скорых"
Проект "Работай и отдыхай в солнечном Крыму", в рамках которого врачи, фельдшеры и водители из других регионов РФ могут трудоустроиться в бригады "скорой... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Проект "Работай и отдыхай в солнечном Крыму", в рамках которого врачи, фельдшеры и водители из других регионов РФ могут трудоустроиться в бригады "скорой помощи" для работы на Южном берегу Крыма, продлен на сентябрь и октябрь текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.Проект запустили перед стартом курортного сезона 2025 года. Он предусматривает приглашение врачей и фельдшеров в период своего отпуска трудоустроиться по срочному трудовому договору в службу скорой медицинской помощи Крыма. На период работы каждому сотруднику и одному сопровождающему его лицу предоставляется комфортное жилье.По словам Олефиренко, в ходе летнего сезона проект показал свою эффективность и успешность. Он позволил сформировать более 10 дополнительных бригад медиков для работы на наиболее проблемном в период курортного сезона участке – Южном берегу Крыма.По словам Олефиренко, на призыв откликнулись специалисты не только с материка, но и из северных районов Крыма – всего порядка 60 человек. В июне в рамках проекта в Крым начали приглашать и водителей "скорых".Замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в свою очередь заверил, что проект "Работай и отдыхай в солнечном Крыму" будет реализовываться и последующие годы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов Какие больницы Крыма получат новое оборудование
В Крыму продлили программу приглашения медиков для работы на "скорых"

В Крыму проект приглашения медиков для работы на "скорых" продлили на сентябрь и октябрь

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Проект "Работай и отдыхай в солнечном Крыму", в рамках которого врачи, фельдшеры и водители из других регионов РФ могут трудоустроиться в бригады "скорой помощи" для работы на Южном берегу Крыма, продлен на сентябрь и октябрь текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Проект запустили перед стартом курортного сезона 2025 года. Он предусматривает приглашение врачей и фельдшеров в период своего отпуска трудоустроиться по срочному трудовому договору в службу скорой медицинской помощи Крыма. На период работы каждому сотруднику и одному сопровождающему его лицу предоставляется комфортное жилье.
По словам Олефиренко, в ходе летнего сезона проект показал свою эффективность и успешность. Он позволил сформировать более 10 дополнительных бригад медиков для работы на наиболее проблемном в период курортного сезона участке – Южном берегу Крыма.
"Впервые с 1991 года мы по ЮБК выполнили норматив: одна бригада на 10 тысяч населения. Меньше 18-19 бригад у нас никогда не было. Оперативность выросла вдвое. Это очень важный показатель. Обычно мы боремся за 15-20%, а тут рост на 100%. Вдвое снизилось количество жалоб", - сказал он.
По словам Олефиренко, на призыв откликнулись специалисты не только с материка, но и из северных районов Крыма – всего порядка 60 человек. В июне в рамках проекта в Крым начали приглашать и водителей "скорых".
"Акция до сих пор работает, мы ее продлили и на сентябрь, и на октябрь. Надеюсь, Минздрав нас поддержит и в следующем году, и эта акция будет носить перманентный характер", - добавил руководитель учреждения.
Замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в свою очередь заверил, что проект "Работай и отдыхай в солнечном Крыму" будет реализовываться и последующие годы.
