В Крыму назначили нового помощника главы республики - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Крыму назначили нового помощника главы республики
В Крыму назначили нового помощника главы республики - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Крыму назначили нового помощника главы республики
Военный корреспондент Ольга Курлаева назначена на должность помощника главы Крыма. Об этом в среду сообщил Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Военный корреспондент Ольга Курлаева назначена на должность помощника главы Крыма. Об этом в среду сообщил Сергей Аксенов.Он пожелал Курлаевой успехов на новой должности и плодотворной работы.Ольга Курлаева (Малахова) родилась 15 апреля 1977 года в Новомосковске Тульской области. Российская журналистка, военкор. Карьеру журналистки начала на местном тульском телевидении. Позже переехала в Москву и работала полевым продюсером на каналах ТВЦ и НТВ, а затем ВГТРК и телеканала "Россия". С началом СВО в 2022 году стала делать репортажи из зоны боевых действий.
В Крыму назначили нового помощника главы республики

Военкор Курлаева назначена на должность помощника главы Крыма

16:31 24.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Военный корреспондент Ольга Курлаева назначена на должность помощника главы Крыма. Об этом в среду сообщил Сергей Аксенов.

"На должность помощника главы Республики Крым назначена Ольга Евгеньевна Курлаева, которая много лет являлась специальным корреспондентом ВГТРК, объективно освещая события как в Крыму, так и в зоне специальной военной операции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он пожелал Курлаевой успехов на новой должности и плодотворной работы.
Ольга Курлаева (Малахова) родилась 15 апреля 1977 года в Новомосковске Тульской области. Российская журналистка, военкор. Карьеру журналистки начала на местном тульском телевидении. Позже переехала в Москву и работала полевым продюсером на каналах ТВЦ и НТВ, а затем ВГТРК и телеканала "Россия". С началом СВО в 2022 году стала делать репортажи из зоны боевых действий.
