В Крыму назначили нового помощника главы республики

В Крыму назначили нового помощника главы республики

Военный корреспондент Ольга Курлаева назначена на должность помощника главы Крыма. Об этом в среду сообщил Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Военный корреспондент Ольга Курлаева назначена на должность помощника главы Крыма. Об этом в среду сообщил Сергей Аксенов.Он пожелал Курлаевой успехов на новой должности и плодотворной работы.Ольга Курлаева (Малахова) родилась 15 апреля 1977 года в Новомосковске Тульской области. Российская журналистка, военкор. Карьеру журналистки начала на местном тульском телевидении. Позже переехала в Москву и работала полевым продюсером на каналах ТВЦ и НТВ, а затем ВГТРК и телеканала "Россия". С началом СВО в 2022 году стала делать репортажи из зоны боевых действий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал, почему в Крыму повально меняются чиновникиТема Крыма является болезненной для Европы – КурлаеваРоссийскую журналистку ВГТРК объявили персоной нон грата в Латвии

