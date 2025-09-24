https://crimea.ria.ru/20250924/supertayfun-ragasa-bushuet-v-kitae--evakuirovany-bolee-milliona-chelovek-1149687172.html

Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек

Не менее 14 человек стали жертвами и больше 100 пропали без вести в результате наводнения, которое вызвано супертайфуном "Рагаса", который бушует в странах... РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Не менее 14 человек стали жертвами и больше 100 пропали без вести в результате наводнения, которое вызвано супертайфуном "Рагаса", который бушует в странах Юго-Восточной Азии. Сейчас циклон угрожает югу Китая, Гонконгу, Макао и северу Вьетнама. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.Супертайфун "Рагаса" бушует с воскресенья, проливные дожди спровоцировали наводнение на Тайване, в уезде Хуалянь вышло из берегов озеро Матайань, из-за чего жилые кварталы в городке Ганфу оказались под водой."По данным спасателей, жертвами стихии стали 14 человек, еще порядка ста числятся пропавшими без вести. Большинство погибших – пожилые люди, которые не успели эвакуироваться", – сказано в сообщении.Всего из Ганфу, Фэнлина и Ваньжуна на Тайване эвакуированы порядка трех тысяч жителей, ко многим спасатели добирались на лодках или на вертолетах, добавили в агентстве.В провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном эвакуированы более 1 миллиона 44 тысяч человек, сообщили в Центральном телевидении Китая.В публикации добавили, что посольство РФ в КНР призвало россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов.Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, наиболее крупными населенными пунктами в месте выхода шторма на сушу являются Гонконг и Гуанчжоу (четвертый по величине город Китая с населением около 18 миллионов человек). Ожидается, что шторм сохранит траекторию с запада на северо-запад, и далее, обойдя побережье Тонкинского залива, двинется в северный Вьетнам и Лаос."В то же время наблюдается его незначительное ослабление по сравнению с 21-22 сентября, когда он прошел между расположенным к югу от его траектории филлипинским островом Лусон и расположенным севернее Тайванем, показав скорости ветра до 270 км/час и став причиной многочисленных смертей и масштабных разрушений", - говорится в сообщении."Рагаса" на данный момент признан самым сильным тайфуном 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТОГде и сколько квартир затопило после рекордных осадков в КрымуКрыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнение

