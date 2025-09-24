Рейтинг@Mail.ru
Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/supertayfun-ragasa-bushuet-v-kitae--evakuirovany-bolee-milliona-chelovek-1149687172.html
Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек
Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек
Не менее 14 человек стали жертвами и больше 100 пропали без вести в результате наводнения, которое вызвано супертайфуном "Рагаса", который бушует в странах... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T15:44
2025-09-24T15:44
в мире
юго-восточная азия
китай
тайвань
погода
стихия
новости
супертайфун "рагаса"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149687038_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e1d6a6ed626222c4e599476a6b708cd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Не менее 14 человек стали жертвами и больше 100 пропали без вести в результате наводнения, которое вызвано супертайфуном "Рагаса", который бушует в странах Юго-Восточной Азии. Сейчас циклон угрожает югу Китая, Гонконгу, Макао и северу Вьетнама. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.Супертайфун "Рагаса" бушует с воскресенья, проливные дожди спровоцировали наводнение на Тайване, в уезде Хуалянь вышло из берегов озеро Матайань, из-за чего жилые кварталы в городке Ганфу оказались под водой."По данным спасателей, жертвами стихии стали 14 человек, еще порядка ста числятся пропавшими без вести. Большинство погибших – пожилые люди, которые не успели эвакуироваться", – сказано в сообщении.Всего из Ганфу, Фэнлина и Ваньжуна на Тайване эвакуированы порядка трех тысяч жителей, ко многим спасатели добирались на лодках или на вертолетах, добавили в агентстве.В провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном эвакуированы более 1 миллиона 44 тысяч человек, сообщили в Центральном телевидении Китая.В публикации добавили, что посольство РФ в КНР призвало россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов.Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, наиболее крупными населенными пунктами в месте выхода шторма на сушу являются Гонконг и Гуанчжоу (четвертый по величине город Китая с населением около 18 миллионов человек). Ожидается, что шторм сохранит траекторию с запада на северо-запад, и далее, обойдя побережье Тонкинского залива, двинется в северный Вьетнам и Лаос."В то же время наблюдается его незначительное ослабление по сравнению с 21-22 сентября, когда он прошел между расположенным к югу от его траектории филлипинским островом Лусон и расположенным севернее Тайванем, показав скорости ветра до 270 км/час и став причиной многочисленных смертей и масштабных разрушений", - говорится в сообщении."Рагаса" на данный момент признан самым сильным тайфуном 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТОГде и сколько квартир затопило после рекордных осадков в КрымуКрыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнение
юго-восточная азия
китай
тайвань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149687038_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_a4f08043c7058d2f1f29fe601ee14133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, юго-восточная азия, китай, тайвань, погода, стихия, новости, супертайфун "рагаса"
Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек

Более миллиона человек эвакуированы в Китае из-за супертайфуна "Рагаса"

15:44 24.09.2025
 
© AP Photo Ng Han GuanТайфун обрушился на Китай
Тайфун обрушился на Китай - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo Ng Han Guan
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Не менее 14 человек стали жертвами и больше 100 пропали без вести в результате наводнения, которое вызвано супертайфуном "Рагаса", который бушует в странах Юго-Восточной Азии. Сейчас циклон угрожает югу Китая, Гонконгу, Макао и северу Вьетнама. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Супертайфун "Рагаса" бушует с воскресенья, проливные дожди спровоцировали наводнение на Тайване, в уезде Хуалянь вышло из берегов озеро Матайань, из-за чего жилые кварталы в городке Ганфу оказались под водой.
"По данным спасателей, жертвами стихии стали 14 человек, еще порядка ста числятся пропавшими без вести. Большинство погибших – пожилые люди, которые не успели эвакуироваться", – сказано в сообщении.
Всего из Ганфу, Фэнлина и Ваньжуна на Тайване эвакуированы порядка трех тысяч жителей, ко многим спасатели добирались на лодках или на вертолетах, добавили в агентстве.
В провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном эвакуированы более 1 миллиона 44 тысяч человек, сообщили в Центральном телевидении Китая.

"Власти провинции сообщили о введении наивысшего уровня экстренного реагирования из-за надвигающегося "Рагаса". Школы, производство и общественный транспорт приостановили работу. В городе Шэньчжэнь проводится эвакуация 400 тысяч человек, проживающих в наиболее опасных районах", – цитирует сообщение РИА Новости.

В публикации добавили, что посольство РФ в КНР призвало россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов.
Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, наиболее крупными населенными пунктами в месте выхода шторма на сушу являются Гонконг и Гуанчжоу (четвертый по величине город Китая с населением около 18 миллионов человек). Ожидается, что шторм сохранит траекторию с запада на северо-запад, и далее, обойдя побережье Тонкинского залива, двинется в северный Вьетнам и Лаос.
"В то же время наблюдается его незначительное ослабление по сравнению с 21-22 сентября, когда он прошел между расположенным к югу от его траектории филлипинским островом Лусон и расположенным севернее Тайванем, показав скорости ветра до 270 км/час и став причиной многочисленных смертей и масштабных разрушений", - говорится в сообщении.
"Рагаса" на данный момент признан самым сильным тайфуном 2025 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнение
 
В миреЮго-Восточная АзияКитайТайваньПогодаСтихияНовостиСупертайфун "Рагаса"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
17:39Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
17:13Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
16:54В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
16:50Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
16:32Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
16:31В Крыму назначили нового помощника главы республики
16:23Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
16:18Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму
16:14Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
16:07Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
16:01В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
15:56Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
15:48На Крым идет штормовой ветер
15:44Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек
15:35В России с 1 января повысят МРОТ
15:22Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
15:12В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
15:07В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
15:01Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
Лента новостейМолния