Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
Флаги Крыма и России развернули на самой высшей точке Чатыр-Дага – 1527-метровой горе Эклизи-Бурун. Как сообщает МЧС Крыма, восхождение состоялось в среду по случаю празднования Дня государственного герба и флага республики.
2025-09-24T17:39
2025-09-24T17:45
крым
праздники и памятные даты
день государственного флага и герба крыма
новости крыма
общество
горы крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Флаги Крыма и России развернули на самой высшей точке Чатыр-Дага – 1527-метровой горе Эклизи-Бурун. Как сообщает МЧС Крыма, восхождение состоялось в среду по случаю празднования Дня государственного герба и флага республики.Патриотическая акция является ежегодной. Так сотрудники МЧС поздравляют крымчан с праздником и выражают свое уважение к символике полуострова и гордость за родной край. Аналогичные мероприятия проводятся также в День Победы, День России и по случаю других праздников.Изначально крымчане праздновали День флага 19 января – накануне Дня Республики – годовщины проведения всекрымского референдума о воссоздании Крымской АССР. Эта дата и вошла как норма в республиканский закон от 29 декабря 2014 года "О праздниках и памятных датах в РК". Однако уже в марте 2015 года депутаты Госсовета перенесли праздник на 24 сентября и переименовали его в День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым – именно в этот день в 1992 году флаг и герб Крыма были утверждены парламентом полуострова как государственные символы.
крым, праздники и памятные даты, день государственного флага и герба крыма, новости крыма, общество, горы крыма
Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг

Спасатели установили флаги Крыма и России на высшей точке Чатыр-Дага

17:39 24.09.2025 (обновлено: 17:45 24.09.2025)
 
© МЧС Республики КрымНа самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
На самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Флаги Крыма и России развернули на самой высшей точке Чатыр-Дага – 1527-метровой горе Эклизи-Бурун. Как сообщает МЧС Крыма, восхождение состоялось в среду по случаю празднования Дня государственного герба и флага республики.
"Восхождение стартовало от Буковой поляны, подъем в гору составил около 5 километров. Солнечная погода в ногу шагала вместе с нашими спасателями и позволила добраться до крыши Чатыр-Дага без происшествий, чтобы поднять там флаг Крыма", – сообщает пресс-служба ведомства.
© МЧС Республики КрымНа самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
На самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
© МЧС Республики Крым
На самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
Патриотическая акция является ежегодной. Так сотрудники МЧС поздравляют крымчан с праздником и выражают свое уважение к символике полуострова и гордость за родной край. Аналогичные мероприятия проводятся также в День Победы, День России и по случаю других праздников.
© МЧС Республики КрымНа самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
На самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
© МЧС Республики Крым
На самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
Изначально крымчане праздновали День флага 19 января – накануне Дня Республики – годовщины проведения всекрымского референдума о воссоздании Крымской АССР. Эта дата и вошла как норма в республиканский закон от 29 декабря 2014 года "О праздниках и памятных датах в РК".
Однако уже в марте 2015 года депутаты Госсовета перенесли праздник на 24 сентября и переименовали его в День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым – именно в этот день в 1992 году флаг и герб Крыма были утверждены парламентом полуострова как государственные символы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под триколором мы отстояли свою свободу: крымчан поздравили с Днем флага
Крым отмечает День флага и герба
Триколор в "жовто-блакытную" бытность: как рождался флаг Крыма
 
КрымПраздники и памятные датыДень государственного флага и герба КрымаНовости КрымаОбществоГоры Крыма
 
