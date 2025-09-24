https://crimea.ria.ru/20250924/spasateli-vodruzili-flagi-kryma-na-vershine-gory-chatyr-dag-1149693777.html

Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг

Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг

Флаги Крыма и России развернули на самой высшей точке Чатыр-Дага – 1527-метровой горе Эклизи-Бурун. Как сообщает МЧС Крыма, восхождение состоялось в среду по... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T17:39

2025-09-24T17:39

2025-09-24T17:45

крым

праздники и памятные даты

день государственного флага и герба крыма

новости крыма

общество

горы крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149693137_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9428aaf8de93ab4b8a7b24eb82e6b7e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Флаги Крыма и России развернули на самой высшей точке Чатыр-Дага – 1527-метровой горе Эклизи-Бурун. Как сообщает МЧС Крыма, восхождение состоялось в среду по случаю празднования Дня государственного герба и флага республики.Патриотическая акция является ежегодной. Так сотрудники МЧС поздравляют крымчан с праздником и выражают свое уважение к символике полуострова и гордость за родной край. Аналогичные мероприятия проводятся также в День Победы, День России и по случаю других праздников.Изначально крымчане праздновали День флага 19 января – накануне Дня Республики – годовщины проведения всекрымского референдума о воссоздании Крымской АССР. Эта дата и вошла как норма в республиканский закон от 29 декабря 2014 года "О праздниках и памятных датах в РК". Однако уже в марте 2015 года депутаты Госсовета перенесли праздник на 24 сентября и переименовали его в День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым – именно в этот день в 1992 году флаг и герб Крыма были утверждены парламентом полуострова как государственные символы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под триколором мы отстояли свою свободу: крымчан поздравили с Днем флагаКрым отмечает День флага и гербаТриколор в "жовто-блакытную" бытность: как рождался флаг Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, праздники и памятные даты, день государственного флага и герба крыма, новости крыма, общество, горы крыма