Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
17:39 24.09.2025 (обновлено: 17:45 24.09.2025)
© МЧС Республики КрымНа самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Флаги Крыма и России развернули на самой высшей точке Чатыр-Дага – 1527-метровой горе Эклизи-Бурун. Как сообщает МЧС Крыма, восхождение состоялось в среду по случаю празднования Дня государственного герба и флага республики.
"Восхождение стартовало от Буковой поляны, подъем в гору составил около 5 километров. Солнечная погода в ногу шагала вместе с нашими спасателями и позволила добраться до крыши Чатыр-Дага без происшествий, чтобы поднять там флаг Крыма", – сообщает пресс-служба ведомства.
Патриотическая акция является ежегодной. Так сотрудники МЧС поздравляют крымчан с праздником и выражают свое уважение к символике полуострова и гордость за родной край. Аналогичные мероприятия проводятся также в День Победы, День России и по случаю других праздников.
Изначально крымчане праздновали День флага 19 января – накануне Дня Республики – годовщины проведения всекрымского референдума о воссоздании Крымской АССР. Эта дата и вошла как норма в республиканский закон от 29 декабря 2014 года "О праздниках и памятных датах в РК".
Однако уже в марте 2015 года депутаты Госсовета перенесли праздник на 24 сентября и переименовали его в День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым – именно в этот день в 1992 году флаг и герб Крыма были утверждены парламентом полуострова как государственные символы.
