Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ
Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ
Совет Федерации одобрил назначение Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующее решение принято в среду на пленарном... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил назначение Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующее решение принято в среду на пленарном заседании Совфеда.Глава Совфеда Валентина Матиенко заявила, что Александр Гуцан "прошел очень серьезную профессиональную, управленческую школу". После окончания юридического факультета Ленинградского госуниверситета он около 30 лет проработал в системе Генпрокуратуры.В рамках тайного электронного голосования свои голоса за кандидатуру Гуцана отдали 155 сенаторов."В соответствии с регламентом Совфеда постановление будет незамедлительно направлено президенту Российской Федерации, и дальше уже решение, в соответствии с Конституцией, за президентом", – подытожила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.Ранее в среду Совет Федерации единогласно одобрил назначение Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России. До этого Краснов занимал должность Генпрокурора РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Гуцан – биографияНа должность генпрокурора России Путин предложил Александра ГуцанаСовфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России
Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ

11:22 24.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил назначение Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующее решение принято в среду на пленарном заседании Совфеда.
Глава Совфеда Валентина Матиенко заявила, что Александр Гуцан "прошел очень серьезную профессиональную, управленческую школу". После окончания юридического факультета Ленинградского госуниверситета он около 30 лет проработал в системе Генпрокуратуры.

"Начал стажером, прошел все служебные ступени, был назначен заместителем Генпрокурора и проработал в этой должности 10 лет. Как вы понимаете, мы рассматриваем кандидатуру не паркетного генерала, а человека, который снизу прошел все ступени системы прокуратуры", – обратилась к сенаторам в ходе сессии Матвиенко.

В рамках тайного электронного голосования свои голоса за кандидатуру Гуцана отдали 155 сенаторов.
"В соответствии с регламентом Совфеда постановление будет незамедлительно направлено президенту Российской Федерации, и дальше уже решение, в соответствии с Конституцией, за президентом", – подытожила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Ранее в среду Совет Федерации единогласно одобрил назначение Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России. До этого Краснов занимал должность Генпрокурора РФ.
