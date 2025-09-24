https://crimea.ria.ru/20250924/sovfed-odobril-kandidaturu-gutsana-na-post-genprokurora-rf-1149676258.html
Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ
Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ
Совет Федерации одобрил назначение Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующее решение принято в среду на пленарном... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T11:22
2025-09-24T11:22
2025-09-24T11:22
россия
новости
генпрокуратура россии
совет федерации
назначения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149675927_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_913624e3d53eb877a34fb3fe15dcb612.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил назначение Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующее решение принято в среду на пленарном заседании Совфеда.Глава Совфеда Валентина Матиенко заявила, что Александр Гуцан "прошел очень серьезную профессиональную, управленческую школу". После окончания юридического факультета Ленинградского госуниверситета он около 30 лет проработал в системе Генпрокуратуры.В рамках тайного электронного голосования свои голоса за кандидатуру Гуцана отдали 155 сенаторов."В соответствии с регламентом Совфеда постановление будет незамедлительно направлено президенту Российской Федерации, и дальше уже решение, в соответствии с Конституцией, за президентом", – подытожила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.Ранее в среду Совет Федерации единогласно одобрил назначение Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России. До этого Краснов занимал должность Генпрокурора РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Гуцан – биографияНа должность генпрокурора России Путин предложил Александра ГуцанаСовфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149675927_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_f833fdd7f3c25fcb4ff3aecc87cb45ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, генпрокуратура россии, совет федерации, назначения
Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ
Совфед одобрил назначение Гуцана на должность председателя Верховного суда России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил назначение Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующее решение принято в среду на пленарном заседании Совфеда.
Глава Совфеда Валентина Матиенко заявила, что Александр Гуцан "прошел очень серьезную профессиональную, управленческую школу". После окончания юридического факультета Ленинградского госуниверситета он около 30 лет проработал в системе Генпрокуратуры.
"Начал стажером, прошел все служебные ступени, был назначен заместителем Генпрокурора и проработал в этой должности 10 лет. Как вы понимаете, мы рассматриваем кандидатуру не паркетного генерала, а человека, который снизу прошел все ступени системы прокуратуры", – обратилась к сенаторам в ходе сессии Матвиенко.
В рамках тайного электронного голосования свои голоса за кандидатуру Гуцана отдали 155 сенаторов.
"В соответствии с регламентом Совфеда постановление будет незамедлительно направлено президенту Российской Федерации, и дальше уже решение, в соответствии с Конституцией, за президентом", – подытожила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Ранее в среду Совет Федерации единогласно одобрил назначение Игоря Краснова
на пост главы Верховного суда России. До этого Краснов занимал должность Генпрокурора РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: