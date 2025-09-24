Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ

https://crimea.ria.ru/20250924/sovfed-odobril-kandidaturu-gutsana-na-post-genprokurora-rf-1149676258.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил назначение Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующее решение принято в среду на пленарном заседании Совфеда.Глава Совфеда Валентина Матиенко заявила, что Александр Гуцан "прошел очень серьезную профессиональную, управленческую школу". После окончания юридического факультета Ленинградского госуниверситета он около 30 лет проработал в системе Генпрокуратуры.В рамках тайного электронного голосования свои голоса за кандидатуру Гуцана отдали 155 сенаторов."В соответствии с регламентом Совфеда постановление будет незамедлительно направлено президенту Российской Федерации, и дальше уже решение, в соответствии с Конституцией, за президентом", – подытожила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.Ранее в среду Совет Федерации единогласно одобрил назначение Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России. До этого Краснов занимал должность Генпрокурора РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Гуцан – биографияНа должность генпрокурора России Путин предложил Александра ГуцанаСовфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России

