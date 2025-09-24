https://crimea.ria.ru/20250924/novosti-novorossiyska-foto-posledstviy-ataki-vsu-1149696928.html

Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ

Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ

ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое... РИА Новости Крым, 24.09.2025

ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных. Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.Последствия атаки ВСУ опубликовал оперштаб Краснодарского края и мэр города Андрей Кравченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

