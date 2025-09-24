Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ

Фото последствий атаки ВСУ на Новороссийск сегодня
После ударов ВСУ в центре города повреждены многоэтажки
В результате прилетов полностью сгорели три автомобиля и повреждены десятки
К этому времени возгорание в многоквартирном доме ликвидировано, проводится обследование территории, отметил мэр
Рабочие группы приступят к поквартирному обходу для определения ущерба после завершения всех оперативных работ
Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка, заверили власти
По данным Андрея Кравченко, число пострадавших увеличилось до 11 человек
Восемь из них находятся в стационаре, трое от госпитализации отказались
На базе ТЭЛ развернут стационарный пункт временного размещения
