Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ
https://crimea.ria.ru/20250924/novosti-novorossiyska-foto-posledstviy-ataki-vsu-1149696928.html
Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ
Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ
ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T18:51
2025-09-24T18:51
новороссийск
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
новости
краснодарский край
кубань
фото
ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных. Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.Последствия атаки ВСУ опубликовал оперштаб Краснодарского края и мэр города Андрей Кравченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
краснодарский край
кубань
Новости
новороссийск, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новости, краснодарский край, кубань, фото, фото
Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ

Фото последствий атаки ВСУ на Новороссийск сегодня

18:51 24.09.2025
 
ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных. Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.
Последствия атаки ВСУ опубликовал оперштаб Краснодарского края и мэр города Андрей Кравченко.
© Оперштаб Краснодарский край

После ударов ВСУ в центре города повреждены многоэтажки

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
1 из 8

После ударов ВСУ в центре города повреждены многоэтажки

© Оперштаб Краснодарский край
© Оперштаб Краснодарский край

В результате прилетов полностью сгорели три автомобиля и повреждены десятки

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
2 из 8

В результате прилетов полностью сгорели три автомобиля и повреждены десятки

© Оперштаб Краснодарский край
© Оперштаб Краснодарский край

К этому времени возгорание в многоквартирном доме ликвидировано, проводится обследование территории, отметил мэр

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
3 из 8

К этому времени возгорание в многоквартирном доме ликвидировано, проводится обследование территории, отметил мэр

© Оперштаб Краснодарский край
© Оперштаб Краснодарский край

Рабочие группы приступят к поквартирному обходу для определения ущерба после завершения всех оперативных работ

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
4 из 8

Рабочие группы приступят к поквартирному обходу для определения ущерба после завершения всех оперативных работ

© Оперштаб Краснодарский край
© Оперштаб Краснодарский край

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка, заверили власти

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
5 из 8

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка, заверили власти

© Оперштаб Краснодарский край
© Оперштаб Краснодарский край

По данным Андрея Кравченко, число пострадавших увеличилось до 11 человек

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
6 из 8

По данным Андрея Кравченко, число пострадавших увеличилось до 11 человек

© Оперштаб Краснодарский край
© Telegram-канал Андрей Кравченко

Восемь из них находятся в стационаре, трое от госпитализации отказались

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
7 из 8

Восемь из них находятся в стационаре, трое от госпитализации отказались

© Telegram-канал Андрей Кравченко
© Telegram-канал Андрей Кравченко

На базе ТЭЛ развернут стационарный пункт временного размещения

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
8 из 8

На базе ТЭЛ развернут стационарный пункт временного размещения

© Telegram-канал Андрей Кравченко
