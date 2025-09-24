https://crimea.ria.ru/20250924/muzykanty-iz-rf-ssha-i-italii-zazhgli-na--festivale-gelendzhik---molodoe-1149675542.html

Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое"

Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое" - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое"

Музыканты из России, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на джазовом фестивале "Геленджик - Молодое", сообщили организаторы. РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T11:12

2025-09-24T11:12

2025-09-24T11:12

россия

международная медиагруппа "россия сегодня"

дмитрий киселев

музыка

геленджик

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149675135_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_3ee337d7141fa50e62a21d236212d9bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,24 сен - РИА Новости Крым. Музыканты из России, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на джазовом фестивале "Геленджик - Молодое", сообщили организаторы.Неформальным гимном фестиваля стала композиция Анны Герман "Город влюбленных", которую исполнило трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.Свои композиции исполнили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, один из самых известных китайских саксофонистов и вокалистов Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine, а также представитель кубинской джазовой школы, перкуссионист Норлан Матурель.Специально для фестиваля "Геленджик - Молодое" пианист Яков Окунь представили совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. Вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг."Я считаю, что Геленджик достоин того, чтобы сюда съезжались музыканты из разных стран мира, причем лучшие музыканты. Музыкантам тоже очень важно увидеть Геленджик, именно такую часть России. На сцене выступят музыканты из России, США, Китая, Бразилии, Индии, Италии и Острова свободы Куба. У нас потрясающий музыкальный состав талантливейших людей", - рассказал Дмитрий Киселев журналистам.Хедлайнером фестиваля стал коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений - от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок.Все артисты фестиваля, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией, ставшей финальной точкой музыкального праздника в Геленджике.Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24 - 25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

геленджик

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, музыка, геленджик, новости