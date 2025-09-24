Рейтинг@Mail.ru
Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое" - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое"
Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое" - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое"
Музыканты из России, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на джазовом фестивале "Геленджик - Молодое", сообщили организаторы. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T11:12
2025-09-24T11:12
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
дмитрий киселев
музыка
геленджик
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149675135_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_3ee337d7141fa50e62a21d236212d9bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,24 сен - РИА Новости Крым. Музыканты из России, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на джазовом фестивале "Геленджик - Молодое", сообщили организаторы.Неформальным гимном фестиваля стала композиция Анны Герман "Город влюбленных", которую исполнило трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.Свои композиции исполнили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, один из самых известных китайских саксофонистов и вокалистов Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine, а также представитель кубинской джазовой школы, перкуссионист Норлан Матурель.Специально для фестиваля "Геленджик - Молодое" пианист Яков Окунь представили совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. Вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг."Я считаю, что Геленджик достоин того, чтобы сюда съезжались музыканты из разных стран мира, причем лучшие музыканты. Музыкантам тоже очень важно увидеть Геленджик, именно такую часть России. На сцене выступят музыканты из России, США, Китая, Бразилии, Индии, Италии и Острова свободы Куба. У нас потрясающий музыкальный состав талантливейших людей", - рассказал Дмитрий Киселев журналистам.Хедлайнером фестиваля стал коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений - от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок.Все артисты фестиваля, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией, ставшей финальной точкой музыкального праздника в Геленджике.Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24 - 25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
россия
геленджик
РИА Новости Крым
Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое"

Музыканты из РФ, США, Индии, Китая, Италии зажгли на джаз-фестивале "Геленджик - Молодое"

11:12 24.09.2025
 
© РИА НовостиГенеральный директор медиагруппы __Россия сегодня__ Дмитрий Киселёв на II Международном джазовом фестивале __Геленджик-молодое__2.
Генеральный директор медиагруппы __Россия сегодня__ Дмитрий Киселёв на II Международном джазовом фестивале __Геленджик-молодое__2. - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ,24 сен - РИА Новости Крым. Музыканты из России, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на джазовом фестивале "Геленджик - Молодое", сообщили организаторы.
Неформальным гимном фестиваля стала композиция Анны Герман "Город влюбленных", которую исполнило трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.
© РИА НовостиДаниил Крамер (рояль)
Даниил Крамер (рояль) - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости
Даниил Крамер (рояль)
Свои композиции исполнили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, один из самых известных китайских саксофонистов и вокалистов Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine, а также представитель кубинской джазовой школы, перкуссионист Норлан Матурель.

"Сейчас музыканты из разных стран мира играют на этой сцене для того, чтобы показать, как слаженно могли бы играть политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасно. Россия - за мир. Музыканты - за мир. Мы все здесь - безусловно, за мир, но за справедливый мир. Несправедливого мира Россия не потерпит. Сейчас идет война за справедливый мир", - сказал на открытии фестиваля его идейный вдохновитель, генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.

Специально для фестиваля "Геленджик - Молодое" пианист Яков Окунь представили совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. Вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг.
"В Геленджике я чувствую себя как дома. Прекрасная погода, пляжи, на которых ощущается бразильский вайб. Я здесь впервые и уже хочу тут жить!" – рассказал на фестивале бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос.
"Я считаю, что Геленджик достоин того, чтобы сюда съезжались музыканты из разных стран мира, причем лучшие музыканты. Музыкантам тоже очень важно увидеть Геленджик, именно такую часть России. На сцене выступят музыканты из России, США, Китая, Бразилии, Индии, Италии и Острова свободы Куба. У нас потрясающий музыкальный состав талантливейших людей", - рассказал Дмитрий Киселев журналистам.
© РИА НовостиПевица Сандра Фракенберг
Певица Сандра Фракенберг - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости
Певица Сандра Фракенберг
Хедлайнером фестиваля стал коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений - от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок.
Все артисты фестиваля, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией, ставшей финальной точкой музыкального праздника в Геленджике.
"Я думаю, что сюда будет приезжать все больше музыкантов, сцена будет становиться все лучше, а общественный резонанс будет все ярче. Очень надеюсь, что строящийся здесь винный город, так называемый "Белый остров", станет не только винной столицей, но и винным сердцем России, а в будущем вместит в себя серьезную площадку джазового фестиваля "Геленджик - Молодое", - добавил Киселев.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24 - 25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
