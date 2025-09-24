https://crimea.ria.ru/20250924/leto-v-sentyabre-pogoda-v-krymu-v-sredu-1149575644.html

Лето в сентябре: погода в Крыму в среду

Лето в сентябре: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Лето в сентябре: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-24T00:01

2025-09-24T00:01

2025-09-23T18:59

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141502040_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9eb83bf36fac448aa7db7b3b2f652fe4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +22...+24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +13 до +17 градусов, днем от +22 до +26.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр