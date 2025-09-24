Рейтинг@Mail.ru
Лето в сентябре: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Лето в сентябре: погода в Крыму в среду
Лето в сентябре: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Лето в сентябре: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +22...+24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +13 до +17 градусов, днем от +22 до +26.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
Лето в сентябре: погода в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, на побережье до +17, днем +22…+27 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +22...+24 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +13 до +17 градусов, днем от +22 до +26.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
