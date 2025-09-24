Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - ситуация на утро среды
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - ситуация на утро среды
Крымский мост сейчас - ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Крымский мост сейчас - ситуация на утро среды
На Крымском мосту проезд к досмотровым пунктам свободен с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту проезд к досмотровым пунктам свободен с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По прогнозам, самым загруженным может стать вторник, 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - ситуация на утро среды

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон

07:10 24.09.2025 (обновлено: 09:49 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту проезд к досмотровым пунктам свободен с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении утром в среду.
По прогнозам, самым загруженным может стать вторник, 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
