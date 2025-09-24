https://crimea.ria.ru/20250924/kogda-v-yalte-vosstanovyat-razrushennye-navodneniem-podpornye-steny-1149697492.html

Когда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стены

Когда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стены - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Когда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стены

Работы по восстановлению подпорной стены в ялтинском Пионерском парке, разрушенной потопом в 2021 году, планируют завершить в декабре этого года. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению подпорной стены в ялтинском Пионерском парке, разрушенной потопом в 2021 году, планируют завершить в декабре этого года. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По словам Павленко, на данный момент завершены работы по кладке бута. Сейчас идет восстановление гидротехнического дна, по которому пустят реку, что предотвратит разрушение стен и подтопления, отметила она.Все работы финансируются из резервного фонда Республики Крым. Стоимость контракта вместе с разработкой проектной документации составляет 221 миллион рублей. Работы планируется завершить до конца декабря.Подпорные стены в Ялте были повреждены во время потопа в 2021 году. Восстановление стены в Пионерском парке стартовали в июне этого года.В конце апреля этого года в Ялте рухнула часть подпорной стены в Пионерском парке. Прокуратура Крыма организовала проверку случившегося.5 апреля в ялтинском поселке Ливадия также произошло обрушение подпорной стены. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта Повышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы

