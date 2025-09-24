https://crimea.ria.ru/20250924/kakoy-segodnya-prazdnik-24-sentyabrya-1131603690.html

Какой сегодня праздник: 24 сентября

Какой сегодня праздник: 24 сентября

Какой сегодня праздник: 24 сентября

В этот день в Крыму чествуют герб и флаг республики. Во всем мире отмечают День караванщика. В этот день проведена первая в мире успешная операция по... РИА Новости Крым, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В этот день в Крыму чествуют герб и флаг республики. Во всем мире отмечают День караванщика. В этот день проведена первая в мире успешная операция по трансплантации руки человеку, а еще через год в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу. А еще 24 сентября родился основатель Черноморского флота князь Григорий Потемкин.Что празднуют в миреВ этот день отмечается День государственного герба и флага Республики Крым. Флаг республики представляет собой полотнище из трех горизонтально расположенных полос: верхней – синего цвета, средней – белого, нижней – красного. Авторы государственного символа подчеркивают, что специально подбирали цвета по аналогии с российским триколором. В одной из первоначальных версий на флаге РК должен был находиться грифон. Однако в последний момент от идеи отказались и оставили его только на гербе. Традиционно День флага и герба отмечается массовыми мероприятиями, а на вершине горы Ай-Петри торжественно поднимают флаг республики.Еще 24 сентября свой неофициальный, но профессиональный праздник отмечают каравановожатые и другие участники транспортных колонн: дальнобойщики, экипажи кораблей эскорта и другие. По одной из версий, Международный день караванщика приурочен ко дню рождения английского мореплавателя Адама Уильямса, который первым из европейцев посетил Японию, а после остался там жить, получив статус самурая. По другой – праздник "родился" в честь окончания Хиджры – переселения мусульман под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.Еще в это воскресенье можно отметить День незапланированных безумств, День машиностроителя, День тигра на Дальнем Востоке и Всемирный день рек. Именины у Германа, Дмитрия, Сергея, Феодоры, Евдокии, Петра, Диодора, Ии, Виктора, Романа, Николая.Знаменательные событияВ 1916 году внук художника Ивана Айвазовского, русский и советский летчик Константин Арцеулов впервые в мире преднамеренно выполнил так называемый "штопор" и вывел из него воздушное судно. До маневра Арцеулова считалось, что "штопор" всегда заканчивает авиакатастрофой. Открытие потомка Айвазовского помогло спасти жизни многим русским пилотам, особенно во Вторую мировую войну.В 1948 году основана знаменитая японская компания Honda Motor, известная прежде всего как производитель автомобилей, мотоциклов и силового оборудования. Кроме этого, компания с 1986 года занимается исследованиями в области искусственного интеллекта и роботехники, а в 2000 году презентовала своего робота-андроида ASIMO. Сейчас компания является восьмым по величине производителем автомобилей в мире.В этот день во французском Лионе хирург Жан-Мишель Дюбернар провел первую успешную операцию по трансплантации руки человеку. Его пациентом стал житель Новой Зеландии Клинт Халлам, который потерял конечность на лесопилке. Опасность такой операции заключалась в том, что донорский орган мог не прижиться. При этом пациенту, пережившему пересадку, до конца жизни придется принимать иммунодепрессанты, чтобы избежать отторжения руки. Позже французским хирургом была выполнена трансплантация обеих рук.Также 24 сентября в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу. Этот сыщик, согласно Книге рекордов Гиннеса, самый популярный киногерой в мире. В прошлом веке люди даже писали Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону письма, считая их реальными личностями.Кто родилсяВ 1739 году в село Чижово Смоленской губернии родился светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический. Именно он создал Черноморский военный флот и стал его первым главнокомандующим. Кроме того, Потемкин руководил присоединением Крыма к Российской империи в 1783 году, а еще он основал Херсон, Севастополь и Николаев.В 1896 году родился американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – крупнейший представитель так называемого "потерянного поколения" (понятие, которое возникло в период между Первой и Второй мировыми войнами). Наибольшую популярность писателю принес роман "Великий Гэтсби", который повествует об экономическом буме после Первой мировой войны, когда американское общество вступило в особенную полосу процветания. Экранизация романа режиссера База Лурмана, в которой главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо, в 2013 году получила "Оскар" за лучшие костюмы и декорации.В 1945 году родилась российская поэтесса, автор текстов песен и переводчица Лариса Рубальская. Ее перу принадлежат более 600 стихов и текстов ко многим известным и популярным песням, в частности Филиппа Киркорова, Алсу, Александра Малинина. За свою творческую деятельность она выпустила 15 поэтических сборников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

