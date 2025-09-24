Рейтинг@Mail.ru
Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Документ опубликован на официальной сайте... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Документ опубликован на официальной сайте Кабмина.В соответствии с постановлением, в новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести. Таким образом новогодние каникулы продлятся в течение 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.Далее россияне будут отдыхать по три дня – с 21 по 23 февраля по случаю Дня Защитника отечества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня. Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. По случаю Дня России праздничными выходными будут три дня – с 12 по 14-е июня. 4 ноября выходной объявлен в связи с Днем Народного Единства. Заключительный выходной 2026 года выпадет на 31 декабря.Проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год ранее разработал Минтруд, документ был вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
россия, михаил мишустин, выходной в крыму, общество, календарь, производственный календарь, новости, инфографика
Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать

17:13 24.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Документ опубликован на официальной сайте Кабмина.
Праздничные и выходные дни в России в 2026 годуПраздничные и выходные дни в России в 2026 году
В соответствии с постановлением, в новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести. Таким образом новогодние каникулы продлятся в течение 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Далее россияне будут отдыхать по три дня – с 21 по 23 февраля по случаю Дня Защитника отечества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.
Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.
По случаю Дня России праздничными выходными будут три дня – с 12 по 14-е июня.
4 ноября выходной объявлен в связи с Днем Народного Единства.
Заключительный выходной 2026 года выпадет на 31 декабря.
Проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год ранее разработал Минтруд, документ был вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.
РоссияМихаил МишустинВыходной в КрымуОбществоКалендарьПроизводственный календарьНовости
 
