Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму
Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму
Финальный этап цифрового акселератора DTaaS от "Сбера" для среднего и крупного бизнеса юга России прошел в Симферополе, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 24.09.2025
сбер
банк
новости
крым
симферополь
бизнес
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Финальный этап цифрового акселератора DTaaS от "Сбера" для среднего и крупного бизнеса юга России прошел в Симферополе, сообщает пресс-служба банка.Компании из нескольких южных регионов страны представили первые результаты трансформации своего бизнеса и обсудили с экспертами банка перспективы дальнейшего сотрудничества.В пресс-служба отметили, что изначально региональные цифровые акселераторы прошли в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре и Симферополе. Там команды, состоявшие из клиентов и партнеров банка вместе с экспертами, создавали проекты по внедрению цифровых решений для бизнеса. По итогам акселераторов больше 185 компаний продолжили цифровую трансформацию, а уже 20 компаний совместно со "Сбером" и ИТ-партнерами банка создали первые жизнеспособные прототипы работающих решений, которые были представлены на финале цифрового акселератора. Среди наиболее перспективных проектов выделились AI-агенты, цифровые двойники и цифровые решения для агропромышленного комплекса на базе искусственного интеллекта.Также на финальном мероприятии акселератора было подписано еще шесть новых соглашений между клиентами, ИТ-партнерами и "Сбером".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
сбер, банк, новости, крым, симферополь, бизнес

Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму

16:18 24.09.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка. Евгений ЧистяковПредседатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка. Евгений Чистяков
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Финальный этап цифрового акселератора DTaaS от "Сбера" для среднего и крупного бизнеса юга России прошел в Симферополе, сообщает пресс-служба банка.
Компании из нескольких южных регионов страны представили первые результаты трансформации своего бизнеса и обсудили с экспертами банка перспективы дальнейшего сотрудничества.
В пресс-служба отметили, что изначально региональные цифровые акселераторы прошли в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре и Симферополе. Там команды, состоявшие из клиентов и партнеров банка вместе с экспертами, создавали проекты по внедрению цифровых решений для бизнеса. По итогам акселераторов больше 185 компаний продолжили цифровую трансформацию, а уже 20 компаний совместно со "Сбером" и ИТ-партнерами банка создали первые жизнеспособные прототипы работающих решений, которые были представлены на финале цифрового акселератора. Среди наиболее перспективных проектов выделились AI-агенты, цифровые двойники и цифровые решения для агропромышленного комплекса на базе искусственного интеллекта.
Также на финальном мероприятии акселератора было подписано еще шесть новых соглашений между клиентами, ИТ-партнерами и "Сбером".
"В 2025 году в старте акселератора приняли участие 250 компаний и 25 ИТ-партнеров “Сбера” в офлайн и онлайн форматах. Многие продолжили трансформацию вместе с нами. Сейчас 54 предприятия ушли в активную разработку цифровых решений, а 20 компаний уже создали первые работающие прототипы, причем в рекордные сроки – всего за три месяца", – отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, его слова приводит пресс-служба.
