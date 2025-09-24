https://crimea.ria.ru/20250924/final-tsifrovogo-akseleratora-ot-sbera-proshel-v-krymu-1149686480.html

Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму

Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму

Финальный этап цифрового акселератора DTaaS от "Сбера" для среднего и крупного бизнеса юга России прошел в Симферополе, сообщает пресс-служба банка.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Финальный этап цифрового акселератора DTaaS от "Сбера" для среднего и крупного бизнеса юга России прошел в Симферополе, сообщает пресс-служба банка.Компании из нескольких южных регионов страны представили первые результаты трансформации своего бизнеса и обсудили с экспертами банка перспективы дальнейшего сотрудничества.В пресс-служба отметили, что изначально региональные цифровые акселераторы прошли в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре и Симферополе. Там команды, состоявшие из клиентов и партнеров банка вместе с экспертами, создавали проекты по внедрению цифровых решений для бизнеса. По итогам акселераторов больше 185 компаний продолжили цифровую трансформацию, а уже 20 компаний совместно со "Сбером" и ИТ-партнерами банка создали первые жизнеспособные прототипы работающих решений, которые были представлены на финале цифрового акселератора. Среди наиболее перспективных проектов выделились AI-агенты, цифровые двойники и цифровые решения для агропромышленного комплекса на базе искусственного интеллекта.Также на финальном мероприятии акселератора было подписано еще шесть новых соглашений между клиентами, ИТ-партнерами и "Сбером".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

