Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке
Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке
2025-09-24T22:00
2025-09-24T22:00
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
сша
марко рубио
политика
внешняя политика
в мире
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта на Украине. Детали беседы приводит МИД РФ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. В штаб-квартире организации он в первый день провел ряд важных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.Сергей Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.При этом в ходе беседы российской и американской делегаций была "подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", следует из сообщения.Подчеркивается также, что стороны провели "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов и условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США."Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий", – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.Ранее в Госдепе раскрыли некоторые детали разговора на встрече Рубио и Лаврова в штаб-квартире ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, сша, марко рубио, политика, внешняя политика, в мире, украина, новости
Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке

МИД РФ раскрыл детали беседы Лаврова и Рубио в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН

22:00 24.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта на Украине. Детали беседы приводит МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. В штаб-квартире организации он в первый день провел ряд важных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.
Сергей Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.
"Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", – сообщается на официальном сайте МИД РФ по итогам встречи.
При этом в ходе беседы российской и американской делегаций была "подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", следует из сообщения.
Подчеркивается также, что стороны провели "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов и условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США.
"Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий", – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Ранее в Госдепе раскрыли некоторые детали разговора на встрече Рубио и Лаврова в штаб-квартире ООН.
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровСШАМарко РубиоПолитикаВнешняя политикаВ миреУкраинаНовости
 
