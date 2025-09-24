https://crimea.ria.ru/20250924/chto-lavrov-skazal-rubio-ob-ukraine-na-vstreche-v-nyu-yorke-1149701081.html

Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке

Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T22:00

2025-09-24T22:00

2025-09-24T22:00

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

сша

марко рубио

политика

внешняя политика

в мире

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149698331_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_620763ec3320e763786e69526196e6e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта на Украине. Детали беседы приводит МИД РФ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. В штаб-квартире организации он в первый день провел ряд важных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.Сергей Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.При этом в ходе беседы российской и американской делегаций была "подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", следует из сообщения.Подчеркивается также, что стороны провели "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов и условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США."Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий", – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.Ранее в Госдепе раскрыли некоторые детали разговора на встрече Рубио и Лаврова в штаб-квартире ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, сша, марко рубио, политика, внешняя политика, в мире, украина, новости