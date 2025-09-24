https://crimea.ria.ru/20250924/chto-lavrov-skazal-rubio-ob-ukraine-na-vstreche-v-nyu-yorke-1149701081.html
Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке
Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T22:00
2025-09-24T22:00
2025-09-24T22:00
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
сша
марко рубио
политика
внешняя политика
в мире
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149698331_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_620763ec3320e763786e69526196e6e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта на Украине. Детали беседы приводит МИД РФ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. В штаб-квартире организации он в первый день провел ряд важных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.Сергей Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.При этом в ходе беседы российской и американской делегаций была "подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", следует из сообщения.Подчеркивается также, что стороны провели "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов и условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США."Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий", – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.Ранее в Госдепе раскрыли некоторые детали разговора на встрече Рубио и Лаврова в штаб-квартире ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149698331_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a99a19c45953276d58fb648fec6c228a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, сша, марко рубио, политика, внешняя политика, в мире, украина, новости
Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке
МИД РФ раскрыл детали беседы Лаврова и Рубио в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта на Украине. Детали беседы приводит МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. В штаб-квартире организации он в первый день провел ряд важных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.
Сергей Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.
"Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", – сообщается на официальном сайте МИД РФ по итогам встречи.
При этом в ходе беседы российской и американской делегаций была "подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", следует из сообщения.
Подчеркивается также, что стороны провели "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов и условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США.
"Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий", – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.