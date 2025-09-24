Рейтинг@Mail.ru
ЧС в Новороссийске и встреча Лаврова с Рубио в США – главное за день
ЧС в Новороссийске и встреча Лаврова с Рубио в США – главное за день
ВСУ атаковали центр Новороссийска, в городе введен режим ЧС, есть жертвы и пострадавшие. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали центр Новороссийска, в городе введен режим ЧС, есть жертвы и пострадавшие. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. В Китае эвакуировали более миллиона человек из-за угрозы суперайфуна. ВСУ предприняли очередную массированную атаку дронов на Севастополь. В Крыму увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по центру НовороссийскаВСУ атаковали центр Новороссийска. В результате ударов погибли два человека и одиннадцать получили ранения. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не повреждена.К вечеру стало известно также о двух раненых жителях Туапсе после атаки ВСУ на Краснодарский край.В Сочи после эвакуации отдыхающих из-за угрозы атак украинских беспилотников и безэкипажных катеров закрыли пляжи.Лавров в Нью-Йорке встретился с РубиоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. В штаб-квартире организации он в первый день провел ряд важных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.Сергей Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.В свою очередь в Госдепе сообщили, что Рубио в беседе с Лавровым призвал Россию принять меры для долгосрочного мира.Белоусов оценил использование дронов в зоне СВОПорядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на техсовете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами.Миллион человек эвакуировали в Китае из-за супертайфунаВ провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса" эвакуированы более 1 миллиона 44 тысяч человек, сообщили в центральном телевидении КНР.Власти провинции ввели наивысший уровень экстренного реагирования из-за надвигающейся угрозы. Супертайфун бушует с воскресенья и сейчас, помимо Китая, угрожает Гонконгу, Макао и северу Вьетнаму.Ночная атака дронов ВСУ на СевастопольНочью в Севастополе отразили массированный налет беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В общей сложности к 6 утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА", – уточнил глава города.У побережья Крыма в акватории Черного моря утром 24 сентября расчеты центра "Рубикон" уничтожили украинский безэкипажный катер.В Крыму увеличили выплату участникам СВОВ Крыму военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ для выполнения задач спецоперации, единовременная выплата увеличена до 800 тысяч рублей. Указ подписал глава РК Сергей Аксенов.Деньги получат лица, которые заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 24 сентября 2025 года по 31 декабря этого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали центр Новороссийска, в городе введен режим ЧС, есть жертвы и пострадавшие. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. В Китае эвакуировали более миллиона человек из-за угрозы суперайфуна. ВСУ предприняли очередную массированную атаку дронов на Севастополь. В Крыму увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по центру Новороссийска

ВСУ атаковали центр Новороссийска. В результате ударов погибли два человека и одиннадцать получили ранения. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не повреждена.
К вечеру стало известно также о двух раненых жителях Туапсе после атаки ВСУ на Краснодарский край.
В Сочи после эвакуации отдыхающих из-за угрозы атак украинских беспилотников и безэкипажных катеров закрыли пляжи.
Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск

Лавров в Нью-Йорке встретился с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. В штаб-квартире организации он в первый день провел ряд важных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.
Сергей Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.
В свою очередь в Госдепе сообщили, что Рубио в беседе с Лавровым призвал Россию принять меры для долгосрочного мира.
Белоусов оценил использование дронов в зоне СВО

Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на техсовете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами.
"Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли", – отметил глава оборонного ведомства.
Миллион человек эвакуировали в Китае из-за супертайфуна

В провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса" эвакуированы более 1 миллиона 44 тысяч человек, сообщили в центральном телевидении КНР.
Власти провинции ввели наивысший уровень экстренного реагирования из-за надвигающейся угрозы. Супертайфун бушует с воскресенья и сейчас, помимо Китая, угрожает Гонконгу, Макао и северу Вьетнаму.
Ночная атака дронов ВСУ на Севастополь

Ночью в Севастополе отразили массированный налет беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В общей сложности к 6 утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА", – уточнил глава города.
У побережья Крыма в акватории Черного моря утром 24 сентября расчеты центра "Рубикон" уничтожили украинский безэкипажный катер.
В Крыму увеличили выплату участникам СВО

В Крыму военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ для выполнения задач спецоперации, единовременная выплата увеличена до 800 тысяч рублей. Указ подписал глава РК Сергей Аксенов.
Деньги получат лица, которые заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 24 сентября 2025 года по 31 декабря этого года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
 
