Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщили в Росавиации.Кроме того, закрыт аэропорт в Самаре.Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

