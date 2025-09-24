https://crimea.ria.ru/20250924/aeroporty-sochi-i-gelendzhika-zakryty-v-tselyakh-bezopasnosti-1149670247.html
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T06:21
2025-09-24T06:21
2025-09-24T06:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщили в Росавиации.Кроме того, закрыт аэропорт в Самаре.Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности - Росавиация
06:21 24.09.2025 (обновлено: 06:23 24.09.2025)