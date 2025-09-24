Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщили в Росавиации.Кроме того, закрыт аэропорт в Самаре.Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
РИА Новости Крым
Новости
росавиация, сочи, геленджик, аэропорт, новости, безопасность
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности

Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности - Росавиация

06:21 24.09.2025 (обновлено: 06:23 24.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщили в Росавиации.
"Аэропорты Сочи, Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Кроме того, закрыт аэропорт в Самаре.
Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РосавиацияСочиГеленджикАэропортНовостиБезопасность
 
