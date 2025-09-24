https://crimea.ria.ru/20250924/10-letniy-rebenok-postradal-v-avarii-s-mopedom-v-sevastopole-1149673808.html
10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе
10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе
Десятилетняя пассажирка мопеда и его 36-летний водитель пострадали в результате дорожной аварии в Севастополе, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T10:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Десятилетняя пассажирка мопеда и его 36-летний водитель пострадали в результате дорожной аварии в Севастополе, сообщает Госавтоинспекция региона.ДТП произошло накануне вечером на улице Пластунская.Мужчина и подросток получили телесные повреждения, их доставили в больницу. В момент аварии оба были в мотошлемах, признаков опьянения у водителя не обнаружено.Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку.В ведомстве напоминают, что Правила дорожного движения запрещают перевозить детей младше 12 лет в качестве пассажира мотоцикла.Ранее в Новокубанском районе Краснодарского края водитель легкового авто насмерть сбил 68-летнего мужчину на мопеде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходеВ Крыму иномарка сбила подростка на мотоциклеВ Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП
