10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.09.2025
10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе
10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.09.2025
10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе
Десятилетняя пассажирка мопеда и его 36-летний водитель пострадали в результате дорожной аварии в Севастополе, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T10:07
2025-09-24T10:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Десятилетняя пассажирка мопеда и его 36-летний водитель пострадали в результате дорожной аварии в Севастополе, сообщает Госавтоинспекция региона.ДТП произошло накануне вечером на улице Пластунская.Мужчина и подросток получили телесные повреждения, их доставили в больницу. В момент аварии оба были в мотошлемах, признаков опьянения у водителя не обнаружено.Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку.В ведомстве напоминают, что Правила дорожного движения запрещают перевозить детей младше 12 лет в качестве пассажира мотоцикла.Ранее в Новокубанском районе Краснодарского края водитель легкового авто насмерть сбил 68-летнего мужчину на мопеде.
10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе

В Севастополе 10-летняя девочка получила травмы при падении с мопеда

10:07 24.09.2025
 
© Госавтоинспекция СевастополяДТП с пострадавшей несовершеннолетней пассажиркой мопеда в Севастополе
ДТП с пострадавшей несовершеннолетней пассажиркой мопеда в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Десятилетняя пассажирка мопеда и его 36-летний водитель пострадали в результате дорожной аварии в Севастополе, сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло накануне вечером на улице Пластунская.
"36-летний водитель мопеда Racer перевозил на заднем сидении несовершеннолетнюю пассажирку в нарушение ПДД. Во время движения он неправильно выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
Мужчина и подросток получили телесные повреждения, их доставили в больницу. В момент аварии оба были в мотошлемах, признаков опьянения у водителя не обнаружено.
Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку.
В ведомстве напоминают, что Правила дорожного движения запрещают перевозить детей младше 12 лет в качестве пассажира мотоцикла.
Ранее в Новокубанском районе Краснодарского края водитель легкового авто насмерть сбил 68-летнего мужчину на мопеде.
