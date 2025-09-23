https://crimea.ria.ru/20250923/yalta-chastichno-obestochena-1149644118.html
Ялта частично обесточена
Из-за аварии на сетях частично обесточена Ялта. Об этом во вторник утром сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях частично обесточена Ялта. Об этом во вторник утром сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".Аварийная бригада устраняет поломку. Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов, добавили в пресс-службе.Накануне девять сел в Белогорском районе Крыма и два в Кировском, а также несколько улиц в Симферополе остались без света из-за аварии на линии, также частично был обесточен Судак.Ранее сообщалось, что потребителям "Крымэнерго", которые остались без света из-за непогоды, возобновлена подача электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуНа Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии
