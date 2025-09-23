Рейтинг@Mail.ru
Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Ялта частично обесточена
Из-за аварии на сетях частично обесточена Ялта. Об этом во вторник утром сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях частично обесточена Ялта. Об этом во вторник утром сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".Аварийная бригада устраняет поломку. Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов, добавили в пресс-службе.Накануне девять сел в Белогорском районе Крыма и два в Кировском, а также несколько улиц в Симферополе остались без света из-за аварии на линии, также частично был обесточен Судак.Ранее сообщалось, что потребителям "Крымэнерго", которые остались без света из-за непогоды, возобновлена подача электроэнергии.
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, ялта
Ялта частично обесточена

Ялта частично остались без электроэнергии из-за аварии на сетях

09:20 23.09.2025 (обновлено: 09:27 23.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях частично обесточена Ялта. Об этом во вторник утром сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Населенный пункт - Ялта (частично)", - говорится в сообщении.
Аварийная бригада устраняет поломку. Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов, добавили в пресс-службе.
Накануне девять сел в Белогорском районе Крыма и два в Кировском, а также несколько улиц в Симферополе остались без света из-за аварии на линии, также частично был обесточен Судак.
Ранее сообщалось, что потребителям "Крымэнерго", которые остались без света из-за непогоды, возобновлена подача электроэнергии.
