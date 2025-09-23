ВСУ несут чудовищные потери в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20250923/vsu-nesut-chudovischnye-poteri-v-zone-svo-1149653117.html

Вооруженные силы РФ продолжают активное наступление по линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Российские военные улучшили тактическое... РИА Новости Крым, 23.09.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:158:2248:1423_1920x0_80_0_0_8872f999f042ef79fcb3f4af212d6ceb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продолжают активное наступление по линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Российские военные улучшили тактическое положение и освободили очередной населенный пункт в ДНР, продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. ВСУ за минувшие сутки потеряли порядка 1630 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесены удары по подразделениям противника в районах двух населенных пунктов Харьковской области.ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Также поражены живая сила и техника противника в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери украинских войск составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, гаубица, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Переездное ДНР и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык. Также нанесены удары по формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и поразили личный состав и технику украинских формирований в районах восьми населенных пунктов ДНР и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Украинские войска потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭБ и два склада материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" ударили по скоплениям силы и техники ВСУ в районах пяти населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Уничтожено около 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

