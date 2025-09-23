https://crimea.ria.ru/20250923/vozvraschenie-smertnoy-kazni-v-rossii-nevozmozhno--krasnov-1149649545.html
Возвращение смертной казни в России невозможно – Краснов
Возвращение смертной казни в России невозможно – Краснов
Генпрокурор Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в России
12:00 23.09.2025 (обновлено: 12:40 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства по этому вопросу однозначна. Об этом заявил генпрокурор России, кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации.
"Мое мнение однозначно, это невозможно и позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации", - приводит его слова РИА Новости.
В ходе своего выступления Краснов также отметил, что судебная система России нуждается в развитии. Эти векторы зависят от складывающихся запросов общества по укреплению и гарантии судебной защиты.
По его словам, уже сейчас в юридических кругах обсуждаются вопросы глубокой специализации судей по рассмотрению конкретного вида дел, ряд других вопросов, связанных с досудебными процедурами урегулирования различных ситуаций.
"Эти все вопросы необходимо глубоко изучить, чтобы уже принимать окончательные решения", - сказал он.
Также, по его мнению, нуждаются в донастройке имеющиеся информационные системы в Верховном суде.
"Самое главное, чтобы они были открыты, безопасны и надежны для всех тех, кто работает по этим механизмам. Я имею в виду и судей, и потерпевших, и людей, которые обращаются. Поэтому, безусловно, мы будем их совершенствовать. И самое главное, чтобы эти системы были защищены от сбоев и незаконных проникновений", - отметил Краснов.
25 августа сообщалось,
что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру.
Позже в Совет Федерации поступило представление
президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность главы ВС РФ.
