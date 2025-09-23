https://crimea.ria.ru/20250923/vozvraschenie-smertnoy-kazni-v-rossii-nevozmozhno--krasnov-1149649545.html

Возвращение смертной казни в России невозможно – Краснов

2025-09-23T12:00

россия

игорь краснов

верховный суд россии

генеральная прокуратура россии

смертная казнь

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136048752_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_3e826350996dd30695f7c29f9e99d28f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства по этому вопросу однозначна. Об этом заявил генпрокурор России, кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации.В ходе своего выступления Краснов также отметил, что судебная система России нуждается в развитии. Эти векторы зависят от складывающихся запросов общества по укреплению и гарантии судебной защиты.По его словам, уже сейчас в юридических кругах обсуждаются вопросы глубокой специализации судей по рассмотрению конкретного вида дел, ряд других вопросов, связанных с досудебными процедурами урегулирования различных ситуаций."Эти все вопросы необходимо глубоко изучить, чтобы уже принимать окончательные решения", - сказал он.Также, по его мнению, нуждаются в донастройке имеющиеся информационные системы в Верховном суде.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру.Позже в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность главы ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

2025

Новости

