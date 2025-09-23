Рейтинг@Mail.ru
Возвращение смертной казни в России невозможно – Краснов - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Возвращение смертной казни в России невозможно – Краснов
Возвращение смертной казни в России невозможно – Краснов - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Возвращение смертной казни в России невозможно – Краснов
Возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства по этому вопросу однозначна. Об этом заявил генпрокурор России, кандидат на пост... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T12:00
2025-09-23T12:40
россия
игорь краснов
верховный суд россии
генеральная прокуратура россии
смертная казнь
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136048752_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_3e826350996dd30695f7c29f9e99d28f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства по этому вопросу однозначна. Об этом заявил генпрокурор России, кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации.В ходе своего выступления Краснов также отметил, что судебная система России нуждается в развитии. Эти векторы зависят от складывающихся запросов общества по укреплению и гарантии судебной защиты.По его словам, уже сейчас в юридических кругах обсуждаются вопросы глубокой специализации судей по рассмотрению конкретного вида дел, ряд других вопросов, связанных с досудебными процедурами урегулирования различных ситуаций."Эти все вопросы необходимо глубоко изучить, чтобы уже принимать окончательные решения", - сказал он.Также, по его мнению, нуждаются в донастройке имеющиеся информационные системы в Верховном суде.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру.Позже в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность главы ВС РФ.
Новости
россия, игорь краснов, верховный суд россии, генеральная прокуратура россии, смертная казнь, новости
Возвращение смертной казни в России невозможно – Краснов

Генпрокурор Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в России

12:00 23.09.2025 (обновлено: 12:40 23.09.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства по этому вопросу однозначна. Об этом заявил генпрокурор России, кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации.
"Мое мнение однозначно, это невозможно и позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации", - приводит его слова РИА Новости.
В ходе своего выступления Краснов также отметил, что судебная система России нуждается в развитии. Эти векторы зависят от складывающихся запросов общества по укреплению и гарантии судебной защиты.
По его словам, уже сейчас в юридических кругах обсуждаются вопросы глубокой специализации судей по рассмотрению конкретного вида дел, ряд других вопросов, связанных с досудебными процедурами урегулирования различных ситуаций.
"Эти все вопросы необходимо глубоко изучить, чтобы уже принимать окончательные решения", - сказал он.
Также, по его мнению, нуждаются в донастройке имеющиеся информационные системы в Верховном суде.
"Самое главное, чтобы они были открыты, безопасны и надежны для всех тех, кто работает по этим механизмам. Я имею в виду и судей, и потерпевших, и людей, которые обращаются. Поэтому, безусловно, мы будем их совершенствовать. И самое главное, чтобы эти системы были защищены от сбоев и незаконных проникновений", - отметил Краснов.
25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру.
Позже в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность главы ВС РФ.
РоссияИгорь КрасновВерховный суд РоссииГенеральная прокуратура РоссииСмертная казньНовости
 
