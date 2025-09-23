https://crimea.ria.ru/20250923/v-sevastopole-otkryli-reyd-1149642554.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд
Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской департамент транспорта.Катера и паромы приостанавливали рейсы через бухту во вторник в 06:31. Ограничения действовали в течение часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе открыли рейд
