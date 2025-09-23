Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов
В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов
В Севастополе будут рады выпускникам педагогических вузов из четырех воссоединенных территорий РФ, которые примут решение переехать, чтобы жить и работать в... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T16:16
2025-09-23T16:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе будут рады выпускникам педагогических вузов из четырех воссоединенных территорий РФ, которые примут решение переехать, чтобы жить и работать в Крыму по специальности. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о восполнении дефицита педагогов в школах, сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.По его словам, в Севастополе очень большие меры поддержки для молодых педагогов и специалистов, которые переезжают из других субъектов Российской Федерации, и здесь всегда ждут преподавателей.При этом специалисты сферы образования в Севастополе готовы и делиться, и перенимать любой профессиональный опыт, добавил Кривонос.Он подчеркнул, что Севастополь уже прошел непростой путь интеграции в российскую систему образования и "готов быть проводником" коллегам из четырех воссоединенных регионов.Также он добавил, что Севастополь участвует во всех федеральных проектах и является одним из первых регионов, которые "ушли от бумаги" – перешли на электронные контрольно-измерительные материалы и цифровые стандарты, "поэтому нам есть чем делиться и что показывать", подчеркнул глава департамента образования.В частности, по его словам, такой полезный информационный обмен происходит сегодня, 23 сентября, в день, когда в Севастополе под эгидой Рособрнадзора впервые проводится межрегиональный семинар с участием коллег из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей РФ."Они смогут посмотреть и школу, которая является пунктом проведения экзамена, и детские сады. Смогут задать вопросы и специалистам регионального центра оценки качества", – отметил Кривонос.В Севастополе под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзора Музаева состоялся Межрегиональный семинар-совещание "Об эффективных мерах интеграции воссоединенных субъектов РФ в российскую систему образования". Участие в мероприятии приняли представители региональных органов власти в сфере образования Севастополя, Республики Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Среди прочего на встрече обсуждалась тема проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в воссоединенных субъектах РФ, а также аккредитация и лицензирование образовательных учреждений и опыт проведения такой работы в Севастополе и Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов Каких учителей не хватает в школах Симферополя
В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов

В Севастополе будут рады выпускникам педагогических вузов из новых регионов

16:16 23.09.2025
 
© Пресс-служба минздрава РКОбучение
Обучение
© Пресс-служба минздрава РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе будут рады выпускникам педагогических вузов из четырех воссоединенных территорий РФ, которые примут решение переехать, чтобы жить и работать в Крыму по специальности. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о восполнении дефицита педагогов в школах, сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.
По его словам, в Севастополе очень большие меры поддержки для молодых педагогов и специалистов, которые переезжают из других субъектов Российской Федерации, и здесь всегда ждут преподавателей.
"И мы всегда будем рады выпускникам из новых территорий, которые примут решение переехать", – сказал Кривонос на полях Межрегионального семинара-совещания "Об эффективных мерах интеграции воссоединенных субъектов РФ в российскую систему образования".
При этом специалисты сферы образования в Севастополе готовы и делиться, и перенимать любой профессиональный опыт, добавил Кривонос.
Он подчеркнул, что Севастополь уже прошел непростой путь интеграции в российскую систему образования и "готов быть проводником" коллегам из четырех воссоединенных регионов.
"Мы активно их приглашаем на наши события, которые происходят в рамках государственной итоговой аттестации, нашего межрегионального взаимодействия. Мы направляем наших педагогов в субъекты, где они тоже смотрят и подсказывают, и приглашаем педагогов посетить наши образовательные учреждения", – отметил Кривонос.
Межрегиональный семинар-совещание Эффективные меры интеграции воссоединенных субъектов РФ в российскую систему образования в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
13:10
Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ
Также он добавил, что Севастополь участвует во всех федеральных проектах и является одним из первых регионов, которые "ушли от бумаги" – перешли на электронные контрольно-измерительные материалы и цифровые стандарты, "поэтому нам есть чем делиться и что показывать", подчеркнул глава департамента образования.
В частности, по его словам, такой полезный информационный обмен происходит сегодня, 23 сентября, в день, когда в Севастополе под эгидой Рособрнадзора впервые проводится межрегиональный семинар с участием коллег из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
"Они смогут посмотреть и школу, которая является пунктом проведения экзамена, и детские сады. Смогут задать вопросы и специалистам регионального центра оценки качества", – отметил Кривонос.
В Севастополе под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзора Музаева состоялся Межрегиональный семинар-совещание "Об эффективных мерах интеграции воссоединенных субъектов РФ в российскую систему образования". Участие в мероприятии приняли представители региональных органов власти в сфере образования Севастополя, Республики Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Среди прочего на встрече обсуждалась тема проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в воссоединенных субъектах РФ, а также аккредитация и лицензирование образовательных учреждений и опыт проведения такой работы в Севастополе и Республике Крым.
