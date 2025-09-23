https://crimea.ria.ru/20250923/v-sevastopole-gotovy-vzyat-na-rabotu-v-shkoly-uchiteley-iz-novykh-regionov-1149654179.html

В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе будут рады выпускникам педагогических вузов из четырех воссоединенных территорий РФ, которые примут решение переехать, чтобы жить и работать в Крыму по специальности. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о восполнении дефицита педагогов в школах, сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.По его словам, в Севастополе очень большие меры поддержки для молодых педагогов и специалистов, которые переезжают из других субъектов Российской Федерации, и здесь всегда ждут преподавателей.При этом специалисты сферы образования в Севастополе готовы и делиться, и перенимать любой профессиональный опыт, добавил Кривонос.Он подчеркнул, что Севастополь уже прошел непростой путь интеграции в российскую систему образования и "готов быть проводником" коллегам из четырех воссоединенных регионов.Также он добавил, что Севастополь участвует во всех федеральных проектах и является одним из первых регионов, которые "ушли от бумаги" – перешли на электронные контрольно-измерительные материалы и цифровые стандарты, "поэтому нам есть чем делиться и что показывать", подчеркнул глава департамента образования.В частности, по его словам, такой полезный информационный обмен происходит сегодня, 23 сентября, в день, когда в Севастополе под эгидой Рособрнадзора впервые проводится межрегиональный семинар с участием коллег из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей РФ."Они смогут посмотреть и школу, которая является пунктом проведения экзамена, и детские сады. Смогут задать вопросы и специалистам регионального центра оценки качества", – отметил Кривонос.В Севастополе под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзора Музаева состоялся Межрегиональный семинар-совещание "Об эффективных мерах интеграции воссоединенных субъектов РФ в российскую систему образования". Участие в мероприятии приняли представители региональных органов власти в сфере образования Севастополя, Республики Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Среди прочего на встрече обсуждалась тема проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в воссоединенных субъектах РФ, а также аккредитация и лицензирование образовательных учреждений и опыт проведения такой работы в Севастополе и Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов Каких учителей не хватает в школах Симферополя

