В Крыму умер ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов
крым
алушта
утраты
ветераны
память
галина огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в возрасте 101 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов, участвовавший в битве за Кавказ и в Курской битве, освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Петр Степанович родился 3 июля 1924 года в Запорожской области. На фронт попал в 1942 году курсантом Грозненского военного пехотного училища. В боях за Грозный получил первую награду – медаль "За оборону Кавказа". Затем воевал в истребительном противотанковом дивизионе 7-й гвардейской бригады. Прошел от начала до конца всю Курскую битву. Участвовал в освобождении от нацистов Украины, Польши, Чехословакии. Был четырежды ранен.Награжден двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Красного знамени, орденом Отечественной войны Iстепени, двумя медалями "За боевые заслуги", а также медалями: "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги".После Победы Петр Степанович еще 34 года служил Отечеству в рядах Красной армии. Выйдя в отставку, трудился в Доме отдыха "Айвазовское" в Партените.
12:36 23.09.2025 (обновлено: 12:37 23.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму в возрасте 101 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов
, участвовавший в битве за Кавказ и в Курской битве, освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
"23 сентября 2025 года Алушта понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни настоящий Герой, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Алушты Фурманов Петр Степанович. Он оставил неизгладимый след в истории города и в сердцах всех, кто его знал", - написала Огнева в своем Telegram-канале.
Петр Степанович родился 3 июля 1924 года в Запорожской области. На фронт попал в 1942 году курсантом Грозненского военного пехотного училища. В боях за Грозный получил первую награду – медаль "За оборону Кавказа". Затем воевал в истребительном противотанковом дивизионе 7-й гвардейской бригады. Прошел от начала до конца всю Курскую битву. Участвовал в освобождении от нацистов Украины, Польши, Чехословакии. Был четырежды ранен.
Награжден двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Красного знамени, орденом Отечественной войны Iстепени, двумя медалями "За боевые заслуги", а также медалями: "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги".
После Победы Петр Степанович еще 34 года служил Отечеству в рядах Красной армии. Выйдя в отставку, трудился в Доме отдыха "Айвазовское" в Партените.
