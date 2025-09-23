https://crimea.ria.ru/20250923/v-krymu-umer-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-petr-furmanov-1149651762.html

В Крыму умер ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов

В Крыму умер ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов

23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в возрасте 101 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов, участвовавший в битве за Кавказ и в Курской битве, освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Петр Степанович родился 3 июля 1924 года в Запорожской области. На фронт попал в 1942 году курсантом Грозненского военного пехотного училища. В боях за Грозный получил первую награду – медаль "За оборону Кавказа". Затем воевал в истребительном противотанковом дивизионе 7-й гвардейской бригады. Прошел от начала до конца всю Курскую битву. Участвовал в освобождении от нацистов Украины, Польши, Чехословакии. Был четырежды ранен.Награжден двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Красного знамени, орденом Отечественной войны Iстепени, двумя медалями "За боевые заслуги", а также медалями: "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги".После Победы Петр Степанович еще 34 года служил Отечеству в рядах Красной армии. Выйдя в отставку, трудился в Доме отдыха "Айвазовское" в Партените.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

