В Крыму побит рекорд по площадям пожаров за последние 10 лет

В Крыму побит рекорд по площадям пожаров за последние 10 лет

В Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой...

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности. Какие еще распространенные причины возникновения пожаров и сколько нарушителей привлекли к ответственности – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Крым Дмитрий Боровский.Он уточнил, что в этом году в Крыму произошло очень много крупных пожаров. По информации ведомства, только за последний месяц было зарегистрировано свыше 600 возгораний, 500 из которых – пожары на открытой территории. Это 83% от всех возгораний."Около 60 пожаров были крупными. Существовала угроза перехода огня на населенные пункты", – проинформировал Боровский.Из последних крупных возгораний специалист выделил ландшафтный пожар, который произошел 6 сентября в районе села Камышинка Симферопольского района. 15 сентября крупное возгорание произошло в пгт Орджоникидзе под Феодосией.Основная причина пожара, отметил сотрудник МЧС, человеческий фактор – это 75% от общего количества пожаров. На втором месте – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электросетей. Третья причина – дымоходы, эксплуатация печей."В первую очередь человеческая беспечность. Но мы осуществляем профилактическую работу, раздаем листовки, в которых указывается, в том числе и ответственность", – подчеркнул Дмитрий Боровский.И напомнил, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима штраф составляет от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Ранее в ГУ МЧС по Республике Крым рассказали, как действовать, если огонь подобрался к дому. Даже если горит не лес, а сухая трава, огонь представляет большую опасность для строений. Тем более что в Крыму очень часто хозяева дач и домов в СНТ не ставят капитальные заборы, ограничиваясь решеткой или сеткой-рабицей. Поэтому, заметив возгорание, в первую очередь надо вызвать пожарных. И только после этого принимать другие меры, посоветовали в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанцииВ Севастополе продлили особый противопожарный режимВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек

