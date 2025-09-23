https://crimea.ria.ru/20250923/v-krymu-okolo-2-tysyach-abonentov-na-den-ostanutsya-bez-gaza-1149612491.html
В Крыму около 2 тысяч абонентов на день останутся без газа
В Крыму около 2 тысяч абонентов на день останутся без газа - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Крыму около 2 тысяч абонентов на день останутся без газа
Около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T07:40
2025-09-23T07:40
2025-09-23T06:25
отключение газа в крыму
жкх крыма и севастополя
газ
новости крыма
сакский район
крым
крымгазсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_768977ed7f46e2adc09992bcb14e5c5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".По данным предприятия, в городе Саки газоснабжение будет приостановлено на улицах Кленовая, Лучистая, Персиковая, Плодородная, Тенистая – всего более 1040 абонентов.В селе Орехово отключению подлежат 962 абонента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сакский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_15b30d6dd09a680f5878cb16469922d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение газа в крыму, жкх крыма и севастополя, газ, новости крыма, сакский район, крым, крымгазсети
В Крыму около 2 тысяч абонентов на день останутся без газа
В Крыму часть города Саки и село Орехово на день останутся без газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".
"Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа в связи с производством работ 30 сентября 2025 года с 08:00 до 20:00", – сказано в сообщении.
По данным предприятия, в городе Саки газоснабжение будет приостановлено на улицах Кленовая, Лучистая, Персиковая, Плодородная, Тенистая – всего более 1040 абонентов.
В селе Орехово отключению подлежат 962 абонента.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.