В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток

2025-09-23T10:27

крым

новости крыма

происшествия

пожар

алушта

следком крыма и севастополя

прокуратура республики крым

гу мчс рф по республике крым

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149644974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f662792a0bcdb85538935ba19b58991.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре в частном доме погиб 15-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.Трагедия произошла в селе Малореченское под Алуштой.Причина пожара устанавливается. Предварительная версия - неисправность бытового газового прибора, отметили в МЧС.На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России совместно со следователями Следкома.Ход установления обстоятельств ЧП поставлен руководителем регионального Следкома на контроль.По информации прокуратуры Республики Крым, в доме ребенок проживал вместе с бабушкой. Семья на учетах не состояла. Прокуратура контролирует ход расследования дела, в ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанцииНа Кубани загорелся пассажирский электропоездКоридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре

