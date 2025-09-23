https://crimea.ria.ru/20250923/v-krymu-na-pozhare--pogib-15-letniy-podrostok-1149645521.html
В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре в частном доме погиб 15-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.Трагедия произошла в селе Малореченское под Алуштой.Причина пожара устанавливается. Предварительная версия - неисправность бытового газового прибора, отметили в МЧС.На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России совместно со следователями Следкома.Ход установления обстоятельств ЧП поставлен руководителем регионального Следкома на контроль.По информации прокуратуры Республики Крым, в доме ребенок проживал вместе с бабушкой. Семья на учетах не состояла. Прокуратура контролирует ход расследования дела, в ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанцииНа Кубани загорелся пассажирский электропоездКоридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре в частном доме погиб 15-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
Трагедия произошла в селе Малореченское под Алуштой.
"Горел двухэтажный частный дом. Огонь ликвидировали на 200 квадратах. К сожалению, обнаружен 15-летний погибший",- говорится в сообщении республиканского главка МЧС России.
Причина пожара устанавливается. Предварительная версия - неисправность бытового газового прибора, отметили в МЧС.
На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России совместно со следователями Следкома.
"Продолжается осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и соседи, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка", - проинформировали в Следкоме по Крыму и Севастополю.
Ход установления обстоятельств ЧП поставлен руководителем регионального Следкома на контроль.
По информации прокуратуры Республики Крым, в доме ребенок проживал вместе с бабушкой. Семья на учетах не состояла. Прокуратура контролирует ход расследования дела, в ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.
