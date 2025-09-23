Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/v-krymu-na-pozhare--pogib-15-letniy-podrostok-1149645521.html
В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток
В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток
В Крыму на пожаре в частном доме погиб 15-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службах... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T10:27
2025-09-23T10:27
крым
новости крыма
происшествия
пожар
алушта
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
гу мчс рф по республике крым
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149644974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f662792a0bcdb85538935ba19b58991.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре в частном доме погиб 15-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.Трагедия произошла в селе Малореченское под Алуштой.Причина пожара устанавливается. Предварительная версия - неисправность бытового газового прибора, отметили в МЧС.На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России совместно со следователями Следкома.Ход установления обстоятельств ЧП поставлен руководителем регионального Следкома на контроль.По информации прокуратуры Республики Крым, в доме ребенок проживал вместе с бабушкой. Семья на учетах не состояла. Прокуратура контролирует ход расследования дела, в ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанцииНа Кубани загорелся пассажирский электропоездКоридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149644974_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_46a3a55ee9371a345effc8d8ca304438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, пожар, алушта, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, гу мчс рф по республике крым, дети
В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток

В селе Малореченское в Крыму на пожаре в частном доме погиб 15-летний ребенок

10:27 23.09.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Малореченском в Крыму погиб ребенок
На пожаре в Малореченском в Крыму погиб ребенок
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре в частном доме погиб 15-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
Трагедия произошла в селе Малореченское под Алуштой.
"Горел двухэтажный частный дом. Огонь ликвидировали на 200 квадратах. К сожалению, обнаружен 15-летний погибший",- говорится в сообщении республиканского главка МЧС России.
Причина пожара устанавливается. Предварительная версия - неисправность бытового газового прибора, отметили в МЧС.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюНа пожаре в Малореченском в Крыму погиб ребенок
На пожаре в Малореченском в Крыму погиб ребенок
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
На пожаре в Малореченском в Крыму погиб ребенок
На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России совместно со следователями Следкома.
"Продолжается осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и соседи, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка", - проинформировали в Следкоме по Крыму и Севастополю.
Ход установления обстоятельств ЧП поставлен руководителем регионального Следкома на контроль.
По информации прокуратуры Республики Крым, в доме ребенок проживал вместе с бабушкой. Семья на учетах не состояла. Прокуратура контролирует ход расследования дела, в ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
 
КрымНовости КрымаПроисшествияПожарАлуштаСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымГУ МЧС РФ по Республике Крымдети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов
10:46Крымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор суда
10:34В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет
10:27В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток
10:11Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области
09:49ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты
09:20Ялта частично обесточена
08:59Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов
08:46Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области
08:46ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина
08:21Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
08:11Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения
07:58В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу
07:40В Крыму около 2 тысяч абонентов на день останутся без газа
07:36Крымский мост открыт
07:3669 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России
07:23В Севастополе открыли рейд
07:19Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке
06:42Крымский мост закрыт
06:4111 беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Лента новостейМолния