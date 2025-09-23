В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет

https://crimea.ria.ru/20250923/v-krymu-bolee-200-obektov-oborudovali-dlya-invalidov-za-10-let-1149645719.html
2025-09-23T10:34
2025-09-23T10:34
2025-09-23T10:30
В Крыму за 10 лет более 200 объектов инфраструктуры стали доступными для инвалидов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму по госпрограмме "Доступная среда" за 10 лет обустроили для инвалидов 224 объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В рамках программы исполнительные органы республики создают беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сфере здравоохранения, социального обслуживания, занятости населения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта.
"За десять лет реализации программы с учетом потребностей инвалидов в Крыму было оборудовано 224 объекта инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В сфере культуры прошли адаптацию 15 объектов, в том числе Центральный музей Тавриды, Крымский этнографический музей, Крымский академический русский драматический театр имени Горького, Крымская республиканская универсальная научная библиотека имени Франко, Ливадийский дворец-музей, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и другие.
В транспортной сфере были адаптированы 19 крупных автостанций и автовокзалов в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии, Саках и других городах. Большая часть автобусов и троллейбусов оборудована пандусами.
В текущем году продолжаются работы по адаптации еще 15 объектов в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и транспорта, добавил глава республики.
Также в Крыму работают 78 пляжей, на которых созданы все комфортные условия для инвалидов. Большинство оборудованных пляжей находится в Евпатории (35) и Ялте (16). Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья организуются инклюзивные экскурсии. Так, с октября 2024 года проведено уже 39 экскурсий, до конца 2025 года планируется проведение еще 15 экскурсий.
