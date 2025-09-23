Рейтинг@Mail.ru
В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет
В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет
В Крыму по госпрограмме "Доступная среда" за 10 лет обустроили для инвалидов 224 объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
2025-09-23T10:34
2025-09-23T10:30
сергей аксенов
крым
доступная среда
инвалидность
городская среда
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/13/1119815841_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fd9eafccfe50f7a2255fff83ae906f5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму по госпрограмме "Доступная среда" за 10 лет обустроили для инвалидов 224 объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В рамках программы исполнительные органы республики создают беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сфере здравоохранения, социального обслуживания, занятости населения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта.В сфере культуры прошли адаптацию 15 объектов, в том числе Центральный музей Тавриды, Крымский этнографический музей, Крымский академический русский драматический театр имени Горького, Крымская республиканская универсальная научная библиотека имени Франко, Ливадийский дворец-музей, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и другие.В транспортной сфере были адаптированы 19 крупных автостанций и автовокзалов в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии, Саках и других городах. Большая часть автобусов и троллейбусов оборудована пандусами.В текущем году продолжаются работы по адаптации еще 15 объектов в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и транспорта, добавил глава республики.Также в Крыму работают 78 пляжей, на которых созданы все комфортные условия для инвалидов. Большинство оборудованных пляжей находится в Евпатории (35) и Ялте (16). Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья организуются инклюзивные экскурсии. Так, с октября 2024 года проведено уже 39 экскурсий, до конца 2025 года планируется проведение еще 15 экскурсий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сергей аксенов, крым, доступная среда, инвалидность, городская среда, новости крыма
В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет

В Крыму за 10 лет более 200 объектов инфраструктуры стали доступными для инвалидов

10:34 23.09.2025
 
Сакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму по госпрограмме "Доступная среда" за 10 лет обустроили для инвалидов 224 объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В рамках программы исполнительные органы республики создают беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сфере здравоохранения, социального обслуживания, занятости населения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта.
"За десять лет реализации программы с учетом потребностей инвалидов в Крыму было оборудовано 224 объекта инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В сфере культуры прошли адаптацию 15 объектов, в том числе Центральный музей Тавриды, Крымский этнографический музей, Крымский академический русский драматический театр имени Горького, Крымская республиканская универсальная научная библиотека имени Франко, Ливадийский дворец-музей, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и другие.
В транспортной сфере были адаптированы 19 крупных автостанций и автовокзалов в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии, Саках и других городах. Большая часть автобусов и троллейбусов оборудована пандусами.
В текущем году продолжаются работы по адаптации еще 15 объектов в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и транспорта, добавил глава республики.
Также в Крыму работают 78 пляжей, на которых созданы все комфортные условия для инвалидов. Большинство оборудованных пляжей находится в Евпатории (35) и Ялте (16). Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья организуются инклюзивные экскурсии. Так, с октября 2024 года проведено уже 39 экскурсий, до конца 2025 года планируется проведение еще 15 экскурсий.
Сергей Аксенов, Крым, Доступная среда, Инвалидность, Городская среда
 
