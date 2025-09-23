Три человека ранены при атаке ВСУ по больнице в Херсонской области
В Херсонской области при атаке ВСУ по больнице ранены трое и сгорела машина скорой
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Трое мужчин получили ранения в результате удара ВСУ по зданию Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Новой Збурьевке обстрелом повреждено здание Голопристанской ЦРБ и автомобиль скорой помощи. Осколочные ранения и травмы получили трое мужчин — 1964, 1970 и 1998 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что пациентов транспортировали в Скадовск.
Кроме того, в течение суток киевские боевики обстреляли Алешки, Днепряны, Каховку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху и Новую Каховку. Ударили по Голой Пристани, где в результате этих атак частично разрушено административное здание "Херсоноблгаза", жертв нет. В Великих Копанях ВСУ обстреляли жилой дом, обошлось без пострадавших, перечислил Сальдо.
"В Великой Лепетихе из-за целенаправленного удара БПЛА с термитным зарядом сгорел газовый резервуар на автогазозаправочной станции. Сотни окрестных жителей остались без возможности заправлять личный и служебный автотранспорт поблизости от своих домов или работы", - добавил губернатор.
Ранее один человек погиб и шесть пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
