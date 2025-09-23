Рейтинг@Mail.ru
Три человека ранены при атаке ВСУ по больнице в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Три человека ранены при атаке ВСУ по больнице в Херсонской области
Три человека ранены при атаке ВСУ по больнице в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Три человека ранены при атаке ВСУ по больнице в Херсонской области
Трое мужчин получили ранения в результате удара ВСУ по зданию Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T11:53
2025-09-23T11:53
херсонская область
новые регионы россии
происшествия
владимир сальдо
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149649002_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e54d6c75306aba3304a861d99bdc332a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Трое мужчин получили ранения в результате удара ВСУ по зданию Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в течение суток киевские боевики обстреляли Алешки, Днепряны, Каховку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху и Новую Каховку. Ударили по Голой Пристани, где в результате этих атак частично разрушено административное здание "Херсоноблгаза", жертв нет. В Великих Копанях ВСУ обстреляли жилой дом, обошлось без пострадавших, перечислил Сальдо.Ранее один человек погиб и шесть пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
херсонская область
новые регионы россии
Три человека ранены при атаке ВСУ по больнице в Херсонской области

В Херсонской области при атаке ВСУ по больнице ранены трое и сгорела машина скорой

11:53 23.09.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Трое мужчин получили ранения в результате удара ВСУ по зданию Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Новой Збурьевке обстрелом повреждено здание Голопристанской ЦРБ и автомобиль скорой помощи. Осколочные ранения и травмы получили трое мужчин — 1964, 1970 и 1998 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что пациентов транспортировали в Скадовск.
Кроме того, в течение суток киевские боевики обстреляли Алешки, Днепряны, Каховку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху и Новую Каховку. Ударили по Голой Пристани, где в результате этих атак частично разрушено административное здание "Херсоноблгаза", жертв нет. В Великих Копанях ВСУ обстреляли жилой дом, обошлось без пострадавших, перечислил Сальдо.
"В Великой Лепетихе из-за целенаправленного удара БПЛА с термитным зарядом сгорел газовый резервуар на автогазозаправочной станции. Сотни окрестных жителей остались без возможности заправлять личный и служебный автотранспорт поблизости от своих домов или работы", - добавил губернатор.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
Ранее один человек погиб и шесть пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
