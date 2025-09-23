https://crimea.ria.ru/20250923/tri-cheloveka-raneny-pri-atake-vsu-po-bolnitse-v-khersonskoy-oblasti-1149649369.html

Три человека ранены при атаке ВСУ по больнице в Херсонской области

Три человека ранены при атаке ВСУ по больнице в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Три человека ранены при атаке ВСУ по больнице в Херсонской области

Трое мужчин получили ранения в результате удара ВСУ по зданию Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T11:53

2025-09-23T11:53

2025-09-23T11:53

херсонская область

новые регионы россии

происшествия

владимир сальдо

атаки всу

обстрелы всу

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149649002_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e54d6c75306aba3304a861d99bdc332a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Трое мужчин получили ранения в результате удара ВСУ по зданию Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в течение суток киевские боевики обстреляли Алешки, Днепряны, Каховку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху и Новую Каховку. Ударили по Голой Пристани, где в результате этих атак частично разрушено административное здание "Херсоноблгаза", жертв нет. В Великих Копанях ВСУ обстреляли жилой дом, обошлось без пострадавших, перечислил Сальдо.Ранее один человек погиб и шесть пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине прокомментировали слухи о смерти губернатора СальдоВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли троеДвое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ

https://crimea.ria.ru/20250923/vsu-za-nedelyu-ubili-24-mirnykh-rossiyanina-1149642873.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, происшествия, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, новости