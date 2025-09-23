Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане
"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости Крым. Наибольшей популярностью для вложений в Крыму в 2025 году пользуется золото, за 8 месяцев жители полуострова открыли обезличенных металлических счетов (ОМС) на общую сумму более 23,3 миллиона рублей, показывает исследование "Сбера".На этот драгоценный металл пришлось 77% от всей суммы инвестиций в ОМС. На втором месте серебро — с января по август в него вложили около 11% от общего объема инвестиций. На третьем месте с небольшим отставанием находится палладий — 10%. В платину инвестировали лишь 2%.Интересно, что в 2024 году структура вложений значительно отличалась. С января по август 2024 года крымчане и севастопольцы инвестировали в серебро почти 53% от общей суммы вложений в ОМС, на золото пришлось только 40%. На третьем месте находилась платина — 4% от всех средств, замыкал рейтинг палладий — 3%.Обезличенный металлический счет – это аналог обычного вклада, только в данном случае инвестор выбирает не валюту, в которой предпочитает открыть счет, а драгоценный металл: золото, серебро, платину или палладий. При этом металл можно купить виртуально, а это значит, что хранить настоящие слитки не обязательно. Одна из ключевых особенностей таких счетов в том, что доходность такого вклада зависит от роста цены на конкретный металл, а не от колебания курса валют.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости Крым. Наибольшей популярностью для вложений в Крыму в 2025 году пользуется золото, за 8 месяцев жители полуострова открыли обезличенных металлических счетов (ОМС) на общую сумму более 23,3 миллиона рублей, показывает исследование "Сбера".
На этот драгоценный металл пришлось 77% от всей суммы инвестиций в ОМС. На втором месте серебро — с января по август в него вложили около 11% от общего объема инвестиций. На третьем месте с небольшим отставанием находится палладий — 10%. В платину инвестировали лишь 2%.
Интересно, что в 2024 году структура вложений значительно отличалась. С января по август 2024 года крымчане и севастопольцы инвестировали в серебро почти 53% от общей суммы вложений в ОМС, на золото пришлось только 40%. На третьем месте находилась платина — 4% от всех средств, замыкал рейтинг палладий — 3%.
"Для жителей Крыма и Севастополя открытие ОМС остается актуальным способом вложения своих средств наряду с обычными вкладами и накопительными счетами. С января по август на полуострове открыли почти 2 тысячи обезличенных металлических счетов, и в этом году счетов в золоте существенно больше, чем в других металлах, как по количеству, так и по объему вложений. Курс золота в 2025 году остается стабильно высоким, поэтому такое распределение позиций вполне закономерно и объяснимо", — сказал управляющий головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба банка.
Обезличенный металлический счет – это аналог обычного вклада, только в данном случае инвестор выбирает не валюту, в которой предпочитает открыть счет, а драгоценный металл: золото, серебро, платину или палладий. При этом металл можно купить виртуально, а это значит, что хранить настоящие слитки не обязательно. Одна из ключевых особенностей таких счетов в том, что доходность такого вклада зависит от роста цены на конкретный металл, а не от колебания курса валют.
Лента новостейМолния