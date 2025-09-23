https://crimea.ria.ru/20250923/sber-izuchil-v-kakikh-dragotsennykh-metallakh-khranyat-nakopleniya-krymchane-1149651897.html

"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане

"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане - РИА Новости Крым, 23.09.2025

"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане

Наибольшей популярностью для вложений в Крыму в 2025 году пользуется золото, за 8 месяцев жители полуострова открыли обезличенных металлических счетов (ОМС) на... РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T13:27

2025-09-23T13:27

2025-09-23T13:27

сбер

банк

финансы

золото

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149651636_0:346:2839:1943_1920x0_80_0_0_b523ebf8e04670e80018b10c858707f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости Крым. Наибольшей популярностью для вложений в Крыму в 2025 году пользуется золото, за 8 месяцев жители полуострова открыли обезличенных металлических счетов (ОМС) на общую сумму более 23,3 миллиона рублей, показывает исследование "Сбера".На этот драгоценный металл пришлось 77% от всей суммы инвестиций в ОМС. На втором месте серебро — с января по август в него вложили около 11% от общего объема инвестиций. На третьем месте с небольшим отставанием находится палладий — 10%. В платину инвестировали лишь 2%.Интересно, что в 2024 году структура вложений значительно отличалась. С января по август 2024 года крымчане и севастопольцы инвестировали в серебро почти 53% от общей суммы вложений в ОМС, на золото пришлось только 40%. На третьем месте находилась платина — 4% от всех средств, замыкал рейтинг палладий — 3%.Обезличенный металлический счет – это аналог обычного вклада, только в данном случае инвестор выбирает не валюту, в которой предпочитает открыть счет, а драгоценный металл: золото, серебро, платину или палладий. При этом металл можно купить виртуально, а это значит, что хранить настоящие слитки не обязательно. Одна из ключевых особенностей таких счетов в том, что доходность такого вклада зависит от роста цены на конкретный металл, а не от колебания курса валют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, банк, финансы, золото, крым