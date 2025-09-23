https://crimea.ria.ru/20250923/rossiyskie-turisty-postradali-v-dtp-s-avtobusami-v-turtsii-1149650825.html
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
Российские туристы пострадали в ДТП с т автобусами в Турции. Об этом РИА Новости сообщили в российском Генконсульстве в Анталье.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российские туристы пострадали в ДТП с т автобусами в Турции. Об этом РИА Новости сообщили в российском Генконсульстве в Анталье.По информации дипломатов, Генконсульство России в Анталье, взаимодействуя с турецкой стороной, выясняет подробности аварии, а также готово оказать необходимое содействие пострадавшим гражданам РФ.Туристический автобус столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400. По предварительной информации, пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, информировало агентство IHA.Ранее в ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать россиян, двое из них находились в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человекДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из РоссииЧетыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
Туристы из России пострадали при столкновении двух автобусов в турецкой Аланье