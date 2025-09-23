Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/rossiyskie-turisty-postradali-v-dtp-s-avtobusami-v-turtsii-1149650825.html
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
Российские туристы пострадали в ДТП с т автобусами в Турции. Об этом РИА Новости сообщили в российском Генконсульстве в Анталье. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T12:43
2025-09-23T12:36
дтп
турция
россия
происшествия
новости
автобус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149650705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb7d50bed8e830ae7d883616c9dc2d8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российские туристы пострадали в ДТП с т автобусами в Турции. Об этом РИА Новости сообщили в российском Генконсульстве в Анталье.По информации дипломатов, Генконсульство России в Анталье, взаимодействуя с турецкой стороной, выясняет подробности аварии, а также готово оказать необходимое содействие пострадавшим гражданам РФ.Туристический автобус столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400. По предварительной информации, пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, информировало агентство IHA.Ранее в ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать россиян, двое из них находились в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человекДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из РоссииЧетыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
турция
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Аланье столкнулись туристический и пассажирский автобусы
В Аланье столкнулись туристический и пассажирский автобусы
2025-09-23T12:43
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149650705_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a18dc430b9e36f21dd21747f2e701404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, турция, россия, происшествия, новости, автобус, видео
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российские туристы пострадали в ДТП с т автобусами в Турции. Об этом РИА Новости сообщили в российском Генконсульстве в Анталье.
2025-09-23T12:43
true
PT1M24S
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции

Туристы из России пострадали при столкновении двух автобусов в турецкой Аланье

12:43 23.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российские туристы пострадали в ДТП с т автобусами в Турции. Об этом РИА Новости сообщили в российском Генконсульстве в Анталье.
"По имеющейся информации, в районе города Аланья столкнулись два автобуса, в одном из которых, по предварительным данным, находились российские туристы. Среди них есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
По информации дипломатов, Генконсульство России в Анталье, взаимодействуя с турецкой стороной, выясняет подробности аварии, а также готово оказать необходимое содействие пострадавшим гражданам РФ.
Туристический автобус столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400. По предварительной информации, пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, информировало агентство IHA.
Ранее в ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать россиян, двое из них находились в тяжелом состоянии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человек
ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
 
ДТПТурцияРоссияПроисшествияНовостиАвтобус
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:4258 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией
14:38Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду
14:28Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
14:20Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту
14:08Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина
13:59Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма
13:33В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылись
13:27"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане
13:20ВСУ несут чудовищные потери в зоне СВО
13:10Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ
13:06Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
12:59438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО
12:54"Прыгать веселее, чем молиться": куда украинцев ведет запрет УПЦ
12:43Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции 1:24
12:36В Крыму умер ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов
12:33Российские военные освободили еще одно село в ДНР
12:31Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
12:24Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе
12:20Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
12:17Биография Игоря Краснова
Лента новостейМолния