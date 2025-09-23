Рейтинг@Mail.ru
Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов - РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250923/rossiyskaya-imperiya-1855-god--vooruzhenie-russkikh-voinov-1149630592.html
Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов
Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов
1855 год. Российская империя противостоит коалиции Англии, Франции, Османской империи и Сардинского королевств на Балтике, Черном и Белом морях, Тихом океане и... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T08:59
2025-09-23T08:35
русские воины
история
россия
армия и флот
крымская война
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 1855 год. Российская империя противостоит коалиции Англии, Франции, Османской империи и Сардинского королевств на Балтике, Черном и Белом морях, Тихом океане и в Малой Азии. Со всех концов страны пехотные полки тянутся к Севастополю, героическая оборона которого продолжалась 349 дней.Пехотинцы той поры были вооружены ударно-капсюльными ружьями с нарезными штуцерами и гладкоствольными кремневыми ружьями с дальностью стрельбы 250-300 шагов. Одеты они были в суконные мундиры, шаровары, заправленные в сапоги с длинными голенищами, и шинель. На широких черных ремнях – патронташ на 60 патронов. На голове – бескозырка или кожаная остроконечная каска, за плечами – четырехкилограммовый ранец для переноски вещей. Кавказские части вместо мундиров с фалдами носили полукафтаны, низкие меховые шапки и облегченную кожаную амуницию.Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.Новый выпуск спецпроекта – о вооружении и снаряжении русских воинов 1855 года.
россия
русские воины, история, россия, армия и флот, крымская война
Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов

Вооружение воинов Российской империи в 1855 году – инфографика РИА Новости Крым

08:59 23.09.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКурсанты в военной форме времен Крымской войны 1853-1856 годов
Курсанты в военной форме времен Крымской войны 1853-1856 годов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 1855 год. Российская империя противостоит коалиции Англии, Франции, Османской империи и Сардинского королевств на Балтике, Черном и Белом морях, Тихом океане и в Малой Азии. Со всех концов страны пехотные полки тянутся к Севастополю, героическая оборона которого продолжалась 349 дней.
Пехотинцы той поры были вооружены ударно-капсюльными ружьями с нарезными штуцерами и гладкоствольными кремневыми ружьями с дальностью стрельбы 250-300 шагов. Одеты они были в суконные мундиры, шаровары, заправленные в сапоги с длинными голенищами, и шинель. На широких черных ремнях – патронташ на 60 патронов. На голове – бескозырка или кожаная остроконечная каска, за плечами – четырехкилограммовый ранец для переноски вещей. Кавказские части вместо мундиров с фалдами носили полукафтаны, низкие меховые шапки и облегченную кожаную амуницию.
Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.
Новый выпуск спецпроекта – о вооружении и снаряжении русских воинов 1855 года.
Русские воиныИсторияРоссияАрмия и флотКрымская война
 
