https://crimea.ria.ru/20250923/rossiyskaya-imperiya-1855-god--vooruzhenie-russkikh-voinov-1149630592.html

Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов

Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов

1855 год. Российская империя противостоит коалиции Англии, Франции, Османской империи и Сардинского королевств на Балтике, Черном и Белом морях, Тихом океане и... РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T08:59

2025-09-23T08:59

2025-09-23T08:35

русские воины

история

россия

армия и флот

крымская война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111626/61/1116266133_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_f515f280f86c63bba1b30f4d91be8180.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 1855 год. Российская империя противостоит коалиции Англии, Франции, Османской империи и Сардинского королевств на Балтике, Черном и Белом морях, Тихом океане и в Малой Азии. Со всех концов страны пехотные полки тянутся к Севастополю, героическая оборона которого продолжалась 349 дней.Пехотинцы той поры были вооружены ударно-капсюльными ружьями с нарезными штуцерами и гладкоствольными кремневыми ружьями с дальностью стрельбы 250-300 шагов. Одеты они были в суконные мундиры, шаровары, заправленные в сапоги с длинными голенищами, и шинель. На широких черных ремнях – патронташ на 60 патронов. На голове – бескозырка или кожаная остроконечная каска, за плечами – четырехкилограммовый ранец для переноски вещей. Кавказские части вместо мундиров с фалдами носили полукафтаны, низкие меховые шапки и облегченную кожаную амуницию.Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.Новый выпуск спецпроекта – о вооружении и снаряжении русских воинов 1855 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом полеОтечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружияКак корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русские воины, история, россия, армия и флот, крымская война