Ракетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Ракетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известно
Ракетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Ракетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известно
Шесть человек получили ранения в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ по городу. В Льгове Курской области после обстрела украинских боевиков повреждена... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-23T23:20
2025-09-24T00:10
белгород
курская область
льгов
вячеслав гладков
александр хинштейн
новости
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек получили ранения в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ по городу. В Льгове Курской области после обстрела украинских боевиков повреждена инфраструктура и объекты энергетики. Об этом сообщают губернаторы регионов.На территории предприятия загорелось одно из зданий – пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. У рядом стоящего социального объекта повреждено остекление. Все оперативные службы работают на месте.В поселке Красная Яруга временно без света остался весь район. Имеются проблемы с водоснабжением. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, сообщил Гладков.В результате ударов противника по объектам энергетики без электроснабжения осталась часть потребителей пяти районов области. Бригады начнут восстановительные работы как только позволит оперативная обстановка, проинформировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Ракетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известно

ВСУ ударили ракетами по Белгороду и обстреляли Льгов

23:20 23.09.2025 (обновлено: 00:10 24.09.2025)
 
Удар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек получили ранения в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ по городу. В Льгове Курской области после обстрела украинских боевиков повреждена инфраструктура и объекты энергетики. Об этом сообщают губернаторы регионов.

"Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены шесть мирных жителей. Зафиксирован прилет по территории коммерческого объекта", – проинформировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

На территории предприятия загорелось одно из зданий – пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. У рядом стоящего социального объекта повреждено остекление. Все оперативные службы работают на месте.
В поселке Красная Яруга временно без света остался весь район. Имеются проблемы с водоснабжением. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, сообщил Гладков.

"Город Льгов под обстрелом врага. Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей во Льгове временно находится без электричества", – сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

В результате ударов противника по объектам энергетики без электроснабжения осталась часть потребителей пяти районов области. Бригады начнут восстановительные работы как только позволит оперативная обстановка, проинформировал глава региона.
