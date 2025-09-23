https://crimea.ria.ru/20250923/raketnyy-udar-po-belgorodu-i-obstrel-lgova--chto-izvestno-1149668532.html

Ракетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известно

Ракетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек получили ранения в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ по городу. В Льгове Курской области после обстрела украинских боевиков повреждена инфраструктура и объекты энергетики. Об этом сообщают губернаторы регионов.На территории предприятия загорелось одно из зданий – пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. У рядом стоящего социального объекта повреждено остекление. Все оперативные службы работают на месте.В поселке Красная Яруга временно без света остался весь район. Имеются проблемы с водоснабжением. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, сообщил Гладков.В результате ударов противника по объектам энергетики без электроснабжения осталась часть потребителей пяти районов области. Бригады начнут восстановительные работы как только позволит оперативная обстановка, проинформировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

