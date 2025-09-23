https://crimea.ria.ru/20250923/postavki-topliva-v-krym-sokratilis---v-chem-prichina-1149654092.html

Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина

Поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Об этом заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Об этом заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Он призвал автомобилистов не создавать ажиотаж и заверил, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда исчезнет дефицит бензина на заправках КрымаВласти Крыма назвали причину дефицита бензина – когда пойдут поставкиВ Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина

