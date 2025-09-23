Рейтинг@Mail.ru
Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/postavki-topliva-v-krym-sokratilis---v-chem-prichina-1149654092.html
Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина
Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина
Поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Об этом заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T14:08
2025-09-23T14:23
крым
новости крыма
срочные новости крыма
бензин
топливо
ситуация на дорогах крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111447/87/1114478786_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_6ff40324c64bb6299e4ba6de756c3217.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Об этом заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Он призвал автомобилистов не создавать ажиотаж и заверил, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда исчезнет дефицит бензина на заправках КрымаВласти Крыма назвали причину дефицита бензина – когда пойдут поставкиВ Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111447/87/1114478786_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ab069436cac4eb4cbe1e0b1a0f5b1a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, срочные новости крыма, бензин, топливо, ситуация на дорогах крыма
Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина

Поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах

14:08 23.09.2025 (обновлено: 14:23 23.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости . Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Об этом заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.

"В связи с временным снижением объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов России, поставки топлива в Крым сократились. Важно понимать: топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности", - сказал он.

Он призвал автомобилистов не создавать ажиотаж и заверил, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".
© РИА Новости КрымДефицит бензина в Крыму
Дефицит бензина в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости Крым
Дефицит бензина в Крыму

"Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо "про запас" в канистры и не усугублять ситуацию. Покупка топлива в обычном режиме – лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок", - заявил Гоцанюк.

21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.
До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма
Власти Крыма назвали причину дефицита бензина – когда пойдут поставки
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
 
КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБензинТопливоСитуация на дорогах Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:4258 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией
14:38Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду
14:28Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
14:20Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту
14:08Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина
13:59Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма
13:33В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылись
13:27"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане
13:20ВСУ несут чудовищные потери в зоне СВО
13:10Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ
13:06Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
12:59438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО
12:54"Прыгать веселее, чем молиться": куда украинцев ведет запрет УПЦ
12:43Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции 1:24
12:36В Крыму умер ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов
12:33Российские военные освободили еще одно село в ДНР
12:31Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
12:24Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе
12:20Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
12:17Биография Игоря Краснова
Лента новостейМолния