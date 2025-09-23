Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина
Поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах
14:08 23.09.2025 (обновлено: 14:23 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Об этом заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
"В связи с временным снижением объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов России, поставки топлива в Крым сократились. Важно понимать: топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности", - сказал он.
Он призвал автомобилистов не создавать ажиотаж и заверил, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".
© РИА Новости КрымДефицит бензина в Крыму
© РИА Новости Крым
Дефицит бензина в Крыму
"Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо "про запас" в канистры и не усугублять ситуацию. Покупка топлива в обычном режиме – лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок", - заявил Гоцанюк.
21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.
До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: