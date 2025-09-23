Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Обстановка на территории Луганской Народной Республики остается сложной и напряженной, но контролируемой. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава республики Леонид Пасечник на встрече с российским лидером во вторник.Благодаря усилиям военнослужащих Вооруженных сил РФ и силовиков, которые выполняют свои задачи на территории республики, ситуация в ЛНР достаточно контролируемая и позволяет властям выполнять поставленные задачи, отметил глава республики.По словам Пасечника, федеральный центр и регионы-шефы помогают властям ЛНР активно восстанавливать те предприятия, которые не работали в период после 2014 года, и те, которые "финансировались и развивались по остаточному принципу".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:28 23.09.2025 (обновлено: 14:30 23.09.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником
Президент Владимир Путин встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Обстановка на территории Луганской Народной Республики остается сложной и напряженной, но контролируемой. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава республики Леонид Пасечник на встрече с российским лидером во вторник.
"На территории республики обстановка, к большому сожалению, продолжает оставаться сложной и напряженной. И это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что на нашей территории проходит линия боевого соприкосновения, где ведутся полномасштабные боевые действия. И, к большому сожалению, конечно, это не может отражаться на нашей ситуации в целом", - сказал Пасечник.
Благодаря усилиям военнослужащих Вооруженных сил РФ и силовиков, которые выполняют свои задачи на территории республики, ситуация в ЛНР достаточно контролируемая и позволяет властям выполнять поставленные задачи, отметил глава республики.
По словам Пасечника, федеральный центр и регионы-шефы помогают властям ЛНР активно восстанавливать те предприятия, которые не работали в период после 2014 года, и те, которые "финансировались и развивались по остаточному принципу".
"Сегодня мы абсолютно все предприятия пытаемся поставить на ноги, ищем инвесторов. Для этого мы используем возможности специальной экономической зоны. В развитии промышленности региона есть успехи, несмотря на те сложности, которые существуют", - подчеркнул он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Леонид ПасечникЛуганская Народная Республика (ЛНР)Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаНовые регионы РоссииНовости
 
