Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР

Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР

Обстановка на территории Луганской Народной Республики остается сложной и напряженной, но контролируемой. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава... РИА Новости Крым, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Обстановка на территории Луганской Народной Республики остается сложной и напряженной, но контролируемой. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава республики Леонид Пасечник на встрече с российским лидером во вторник.Благодаря усилиям военнослужащих Вооруженных сил РФ и силовиков, которые выполняют свои задачи на территории республики, ситуация в ЛНР достаточно контролируемая и позволяет властям выполнять поставленные задачи, отметил глава республики.По словам Пасечника, федеральный центр и регионы-шефы помогают властям ЛНР активно восстанавливать те предприятия, которые не работали в период после 2014 года, и те, которые "финансировались и развивались по остаточному принципу".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

