https://crimea.ria.ru/20250923/odin-chelovek-pogib-i-pyatero-raneny-v-rezultate-udara-po-belgorodu-1149655836.html

Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду

Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду

Один человек погиб и пятеро получили различные ранения в результате целенаправленных ударов боевиков ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил сообщил мэр Белгорода... РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T14:38

2025-09-23T14:38

2025-09-23T14:38

новости

белгород

валентин демидов

атаки всу

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148731300_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_6cb50d24dc1a4e746489d7c6820ea3f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро получили различные ранения в результате целенаправленных ударов боевиков ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.Кроме того, по информации Демидова, еще один мужчина получил тяжелые осколочные ранения, сейчас за его жизнь борются врачи.Трое жителей Белгорода - женщина и двое мужчин - госпитализированы с различными осколочными ранениями, а еще один местный житель получил касательное ранение плеча, он продолжит лечение амбулаторно, уточнил мэр.Территория у многоквартирного дома, где прогремел взрыв, оцеплена, на месте работают все оперативные службы. Специалисты приступили к поквартирному обходу, фиксируют повреждения, составляют стартовые акты. Регистрируют и повреждения автомобилей.Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о восьми раненых в ходе атак ВСУ мирных жителях. Тогда же в результате падения обломков сбитых дронов в Белгороде пострадали две женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации БелгородаВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погибВСУ обстреляли жилые дома в Запорожской области – 14 раненых и один погиб

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгород, валентин демидов, атаки всу, белгородская область