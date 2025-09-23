https://crimea.ria.ru/20250923/odin-chelovek-pogib-i-pyatero-raneny-v-rezultate-udara-po-belgorodu-1149655836.html
Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду
Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду
Один человек погиб и пятеро получили различные ранения в результате целенаправленных ударов боевиков ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил сообщил мэр Белгорода... РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро получили различные ранения в результате целенаправленных ударов боевиков ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.Кроме того, по информации Демидова, еще один мужчина получил тяжелые осколочные ранения, сейчас за его жизнь борются врачи.Трое жителей Белгорода - женщина и двое мужчин - госпитализированы с различными осколочными ранениями, а еще один местный житель получил касательное ранение плеча, он продолжит лечение амбулаторно, уточнил мэр.Территория у многоквартирного дома, где прогремел взрыв, оцеплена, на месте работают все оперативные службы. Специалисты приступили к поквартирному обходу, фиксируют повреждения, составляют стартовые акты. Регистрируют и повреждения автомобилей.Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о восьми раненых в ходе атак ВСУ мирных жителях. Тогда же в результате падения обломков сбитых дронов в Белгороде пострадали две женщины.
белгород
белгородская область
Новости
Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду
В Белгороде один человек погиб и пятеро ранены в результате целенаправленных атак ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро получили различные ранения в результате целенаправленных ударов боевиков ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
"Один человек погиб, пятеро ранены в результате целенаправленных атак вражеских беспилотников по мирным районам Белгорода", - написал он, уточнив, что в результате удара вражеского беспилотника по коммерческому объекту мужчина погиб на месте.
Кроме того, по информации Демидова, еще один мужчина получил тяжелые осколочные ранения, сейчас за его жизнь борются врачи.
Трое жителей Белгорода - женщина и двое мужчин - госпитализированы с различными осколочными ранениями, а еще один местный житель получил касательное ранение плеча, он продолжит лечение амбулаторно, уточнил мэр.
Территория у многоквартирного дома, где прогремел взрыв, оцеплена, на месте работают все оперативные службы. Специалисты приступили к поквартирному обходу, фиксируют повреждения, составляют стартовые акты. Регистрируют и повреждения автомобилей.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал
о восьми раненых в ходе атак ВСУ мирных жителях. Тогда же в результате падения обломков сбитых дронов в Белгороде пострадали
две женщины.
