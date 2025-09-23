https://crimea.ria.ru/20250923/morskoy-transport-ostanovili-v-sevastopole-1149642033.html

Морской транспорт остановили в Севастополе

Морской транспорт остановили в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Морской транспорт остановили в Севастополе

В Севастополе временно приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

