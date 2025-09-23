https://crimea.ria.ru/20250923/morskoy-transport-ostanovili-v-sevastopole-1149642033.html
Морской транспорт остановили в Севастополе
date 2025-09-23
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
