Крымский мост закрыт
2025-09-23T06:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
РИА Новости Крым
