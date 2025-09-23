Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250923/krymskiy-most-zakryt-1149576986.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T06:42
2025-09-23T06:42
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
транспорт
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, транспорт, срочные новости крыма
Крымский мост закрыт

На Крымском мосту остановили движение

06:42 23.09.2025
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин
Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымТранспортСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов
10:46Крымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор суда
10:34В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет
10:27В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток
10:11Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области
09:49ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты
09:20Ялта частично обесточена
08:59Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов
08:46Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области
08:46ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина
08:21Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
08:11Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения
07:58В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу
07:40В Крыму около 2 тысяч абонентов на день останутся без газа
07:36Крымский мост открыт
07:3669 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России
07:23В Севастополе открыли рейд
07:19Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке
06:42Крымский мост закрыт
06:4111 беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Лента новостейМолния