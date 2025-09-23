https://crimea.ria.ru/20250923/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle-priostanovki-dvizheniya-1149643269.html
Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения
У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют Telegram-канала... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T08:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост был закрыт для проезда в 6:40, ограничения действовали час.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
У Крымского моста сейчас проезда ждут 325 авто со стороны Керчи