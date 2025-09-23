Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250923/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle-priostanovki-dvizheniya-1149643269.html
Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения
Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения
У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют Telegram-канала... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T08:11
2025-09-23T08:11
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_603db0ba02f32957ecbc163cad590ec1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост был закрыт для проезда в 6:40, ограничения действовали час.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1efdafc57c3e5507074e80083727b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения

У Крымского моста сейчас проезда ждут 325 авто со стороны Керчи

08:11 23.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Крымский мост был закрыт для проезда в 6:40, ограничения действовали час.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 325 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 8 утра.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов
10:46Крымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор суда
10:34В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет
10:27В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток
10:11Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области
09:49ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты
09:20Ялта частично обесточена
08:59Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов
08:46Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области
08:46ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина
08:21Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
08:11Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения
07:58В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу
07:40В Крыму около 2 тысяч абонентов на день останутся без газа
07:36Крымский мост открыт
07:3669 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России
07:23В Севастополе открыли рейд
07:19Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке
06:42Крымский мост закрыт
06:4111 беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Лента новостейМолния