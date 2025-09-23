https://crimea.ria.ru/20250923/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-vecherom-vo-vtornik-1149606809.html

Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник

Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник

23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером во вторник проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

