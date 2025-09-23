Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник
Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером во вторник проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером во вторник проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 22 часа с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь>>>>
