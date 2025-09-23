Крымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор суда
Житель Крыма осужден на 11 лет за попытку сбыть 40 килограммов конопли - ФСБ
10:46 23.09.2025 (обновлено: 10:47 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 47-летний житель одного из сел под Судаком вырастил более 40 килограммов конопли в лесу, высуши растения и планировал организовать продажу запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
"Установлено, что безработный житель села Веселое 1978 года рождения нашел участок в горно-лесистой местности и организовал на нем производство наркотика "каннабис" с целью дальнейшей продажи. При обыске автомобиля подсудимого под сиденьем обнаружен сверток с наркотическим веществом, готовым к сбыту. Кроме того, на указанном участке изъяты части конопли", - говорится в сообщении УФСБ по региону.
Как отметили в прокуратуре Крыма, мужчина был задержан силовиками с поличным. Суд признал его виновным по двум статьям и приговорил к 11 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Подобный случай произошел ранее также в Бахчисарайском районе Крыма. Двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. По данным силовиков, в домовладении выявили 2,4 килограмма марихуаны, более восьми килограммов частей конопли и порядка 100 кустов конопли.
А гражданин одной из среднеазиатских республик вырастил в Крыму плантацию конопли, спрятав ее в центре поля с арбузами и дынями, "особую грядку" среди бахчевых культур обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону.
