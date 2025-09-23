https://crimea.ria.ru/20250923/krymchanin-vyrastil-40-kilogrammov-konopli--prigovor-suda-1149645817.html

Крымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор суда

2025-09-23T10:46

2025-09-23T10:46

2025-09-23T10:47

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

крым

судак

прокуратура республики крым

наркотики

происшествия

правосудие

суд

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 47-летний житель одного из сел под Судаком вырастил более 40 килограммов конопли в лесу, высуши растения и планировал организовать продажу запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.Как отметили в прокуратуре Крыма, мужчина был задержан силовиками с поличным. Суд признал его виновным по двум статьям и приговорил к 11 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Подобный случай произошел ранее также в Бахчисарайском районе Крыма. Двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. По данным силовиков, в домовладении выявили 2,4 килограмма марихуаны, более восьми килограммов частей конопли и порядка 100 кустов конопли.А гражданин одной из среднеазиатских республик вырастил в Крыму плантацию конопли, спрятав ее в центре поля с арбузами и дынями, "особую грядку" среди бахчевых культур обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гаражеВ Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"Крымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов конопли

