Клиенты ВТБ за 8 месяцев совершили 292 млн платежей с помощью стикеров

Клиенты ВТБ с января по август совершили 292 миллиона транзакций с помощью платежных стикеров на 213 миллиардов рублей, сообщает ВТБ. РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T17:24

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ с января по август совершили 292 миллиона транзакций с помощью платежных стикеров на 213 миллиардов рублей, сообщает ВТБ.Чаще всего платежными стикерами пользуются при оплатах в супермаркетах (81,9 миллиарда рублей), за фастфуд (14,8 миллиарда рублей), на АЗС (11,2 миллиарда рублей), в кафе и ресторанах (10,6 миллиарда рублей), а также в строительных магазинах (8,3 миллиарда рублей). При этом заметный рост оплат также наблюдается в универсальных магазинах, маркетплейсах и такси, отмечает банк.Также сообщается, что основные пользователи платежных стикеров – клиенты в возрасте 36-45 лет. На их долю за 8 месяцев этого года пришлось 92 миллионов транзакций, что составляет почти треть всех оплат. На втором месте – молодежь (26-35 лет), а замыкают тройку клиенты 46–55 лет."Платежные стикеры прочно вошли в число привычных способов оплаты для россиян. Они удобны для покупок здесь и сейчас: не требуется носить с собой наличные или пластиковую карту, оплата происходит мгновенно. Помимо технических преимуществ, стикеры стали отличным способом самовыражения: разнообразие дизайнов привлекает аудиторию, делая процесс оплаты не только быстрым, но и стильным. Кроме того, возможность получать кешбэк добавляет дополнительную ценность этому инструменту", - прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

