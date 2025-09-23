https://crimea.ria.ru/20250923/kakoy-segodnya-prazdnik-23-sentyabrya-1131603152.html

Какой сегодня праздник: 23 сентября

Какой сегодня праздник: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Какой сегодня праздник: 23 сентября

В этот день под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков, в России – День информационных подразделений МВД РФ. В историю 23 сентября вошел как...

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков, в России – День информационных подразделений МВД РФ. В историю 23 сентября вошел как день изобретения жевательной резинки, открытия планеты Нептун и пуска самой большой в мире подлодки проекта "Акула". А еще в этот день родились актриса Роми Шнайдер и "золотой" голос Испании Хулио Иглесиас.Что празднуют в мире23 сентября под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков. Праздник приурочен к событиям 1951 года, когда была создана Всемирная федерация глухих. Задача этого памятного дня – повышать осведомленность людей о значении языков жестов. Официально праздник утвердили 19 декабря 2017 года, а впервые дату отметили только в 2018 году.В России в этот день с профессиональным праздником поздравляют сотрудников информационных подразделений МВД РФ.Еще 23 сентября это День осеннего равноденствия, День рождения поисковой системы "Яндекс", Международный день кролика. Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения.Знаменательные событияВ 1846 году немецкий астроном Иоганн Галле в Берлинской обсерватории, руководствуясь расчетами, которые переслал ему французский математик Урбен Жан Жозеф Леверье, открыл планету Нептун. Несмотря на это, первооткрывателем планеты в мировом научном сообществе считается именно рассчитавший местонахождение планеты Леверье.В 1943 году в результате Полтавско-Кременчугской операции советские войска полностью освободили Полтаву от фашистских войск. Операция завершилась через неделю освобождением Кременчуга.В 1980 году в Северодвинске состоялся пуск на воду самой большой в мире подводной лодки – тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула". Всего было построено шесть таких кораблей.Кто родилсяПринято считать, что 23 сентября 63 года до н.э. родился Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, ставший первым римским императором.В 1819 году родился французский физик Арман Луи Физо. Известен тем, что первым в мире измерил скорость света.В 1861 году родился немецкий инженер и изобретатель Роберт Бош, основатель одноименной компании по производству электротехнических приборов. Любопытный факт: на заре создания фирмы Бош ездил к своим клиентам на велосипеде и приучал к этому своих сотрудников – это, в частности, стало неплохой рекламой для его дела, поскольку в те времена такой способ передвижения был весьма необычным.В 1931 году родился советский и российский конструктор ракетного оружия Игорь Селезнев. Руководил множеством проектов по разработке противокорабельных и противолодочных ракет.В 1938 году родилась звезда немецкого и французского кино, актриса Роми Шнайдер (урожденная Розмари Магдалена Альбах). Является одной из самых известных немецких актрис XX века. Прославилась благодаря роли австрийской императрицы Елизаветы в кинотрилогии "Сисси". За роли в фильмах "Главное – любить" и "Простая история" удостоилась премии "Сезар" за лучшую женскую роль.В 1943 году родился испанский певец Хулио Иглесиас. Один из самых известных испаноязычных исполнителей второй половины XX века. На его счету больше 50 пластинок. Продал более 300 миллионов пластинок, считается самым коммерчески успешным испанским исполнителем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

