Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму еще до вступления в силу закона о защите русского языка в публичном пространстве меняют вывески, переходя с латиницы на кириллицу. Большинство предпринимателей относится к этому с пониманием, хотя есть категории людей, которые ищут лазейки в законе, чтобы этого не делать, но и "до них руки дойдут" – законодательство усовершенствуют. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый заместитель председателя Государственного Совета РК Сергей Цеков.Действуем целенаправленноПо словам Цекова, хотя новый федеральный закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу только с 1 марта 2026-го года, уже сейчас в Крыму идет очень активная подготовка к выполнению требований этого документа.По его мнению, так происходит потому, что те решения, которые принимаются Государственной Думой и реализуются в различных указах президента Российской Федерации, в значительной степени инициированы крымчанами после того, как полуостров воссоединился с Россией.Этим, по словам Цекова, во многом объясняется и тот факт, что большинство представителей бизнеса в Крыму с пониманием относятся к новым требованиям законодательства, некоторые даже стали готовиться заранее, откликаясь на призывы местных властей.Так, например, в поселке Красногвардейское, где было около сотни иностранных вывесок, к сегодняшнему дню заменили уже 90%, рассказал гость эфира."Лазейки" временныВ целом же все не так катастрофично с точки зрения вывесок на иностранном языке в регионах Крыма, заметил Цеков.По его словам, первая категория "упирающихся" предпринимателей – "люди просто вредные по характеру", которые считают себя "более продвинутыми".Чтобы ничего не менять, они оперируют тем, что зарегистрировали торговый знак с таким названием, как на вывеске, или же спешат его зарегистрировать, пользуясь законодательной "лазейкой", сказал Цеков.Есть, по словам Цекова, и еще одна категория несогласных – это "люди, которые имеют антироссийские взгляды, они таким образом демонстрируют свою антироссийскость".Шаг за шагом – к порядкуЦеков подчеркнул, что для Крыма это особенно важно, потому что именно здесь родина кириллицы, которая создавалась святыми Кириллом и Мефодием. Кроме того, кириллица – это алфавит для всех языков, которые являются в Республике Крым государственными. То есть русского, крымско-татарского и украинского.Чтобы как-то упростить переходный период, крымским предпринимателям предлагают сегодня и альтернативные варианты: например, размещать названия торговых марок на иностранном языке внутри своих заведений, а снаружи – менять в соответствии с законом, рассказал гость эфира.То же относится к владельцам торговых точек материковых российских сетей в Крыму, в том числе маркетплейсов, добавил он. По мнению Цекова, их надо убеждать отказаться от латиницы и перейти на кириллицу, поскольку из-за этого люди не перестанут покупать у них и приходить за товарами в пункты выдачи на полуострове.Если же в Крыму открыто предприятие компании, зарегистрированной за рубежом, то иностранное название в этом случае допустимо, сказал Цеков. Но такое допущение не относится к тем отечественным магазинам, которые торгуют товарами конкретных известных иностранных марок наряду с позициями других брендов, подчеркнул Цеков.Что касается жилых комплексов и микрорайонов, то с иностранными названиями их немного, и с ними тоже будут работать, так что шаг за шагом в Крыму порядок будет наведен, заключил представитель Госсовета республики.17 июня 2025 года Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении приняла Закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документом предусматриваются требования к размещению вывесок и надписей – только на русском. Исключением стали слова вроде sale или shop. Также обусловлен запрет на названия жилых комплексов и микрорайонов, которые звучат на иностранный манер.В Госсовете Республики Крыма принятый ГД РФ закон назвали"победой всех крымчан".Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык.Путин утвердил основы государственной языковой политикиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тонкости закона о защите русского языка: что нужно знать предпринимателямДля защиты русского языка одной замены "английских" вывесок мало – мнениеСморкальник или платок: как не навредить русскому языку "очисткой" речи
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму еще до вступления в силу закона о защите русского языка в публичном пространстве меняют вывески, переходя с латиницы на кириллицу. Большинство предпринимателей относится к этому с пониманием, хотя есть категории людей, которые ищут лазейки в законе, чтобы этого не делать, но и "до них руки дойдут" – законодательство усовершенствуют. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил первый заместитель председателя Государственного Совета РК Сергей Цеков.
Действуем целенаправленно
По словам Цекова, хотя новый федеральный закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу только с 1 марта 2026-го года, уже сейчас в Крыму идет очень активная подготовка к выполнению требований этого документа.
"Мы действуем очень целенаправленно с учетом того, что такую работу проводили задолго до принятия этого закона... и местные администрации осуществляли очень серьезный анализ, сколько вывесок есть, составили перечень, начали работать с предпринимателями и другими", – отметил спикер.
По его мнению, так происходит потому, что те решения, которые принимаются Государственной Думой и реализуются в различных указах президента Российской Федерации, в значительной степени инициированы крымчанами после того, как полуостров воссоединился с Россией.
Этим, по словам Цекова, во многом объясняется и тот факт, что большинство представителей бизнеса в Крыму с пониманием относятся к новым требованиям законодательства, некоторые даже стали готовиться заранее, откликаясь на призывы местных властей.
Так, например, в поселке Красногвардейское, где было около сотни иностранных вывесок, к сегодняшнему дню заменили уже 90%, рассказал гость эфира.
"Лазейки" временны
В целом же все не так катастрофично с точки зрения вывесок на иностранном языке в регионах Крыма, заметил Цеков.
По его словам, первая категория "упирающихся" предпринимателей – "люди просто вредные по характеру", которые считают себя "более продвинутыми".
Чтобы ничего не менять, они оперируют тем, что зарегистрировали торговый знак с таким названием, как на вывеске, или же спешат его зарегистрировать, пользуясь законодательной "лазейкой", сказал Цеков.
"Они знают об исключении в законе: сменить все, кроме торговых марок, брендов зарегистрированных. И некоторые ринулись. Но это временное явление – исключение из закона торговых марок", – добавил Цеков.
Есть, по словам Цекова, и еще одна категория несогласных – это "люди, которые имеют антироссийские взгляды, они таким образом демонстрируют свою антироссийскость".
"Это, я скажу, для них чревато. До тех, кто использует иностранные вывески, руки все равно дойдут... Придет время, когда спросят: "А вы вообще где торгуете? В России торгуете? А у нас русский язык государственный и алфавит кириллица", – сказал первый зампред ГС РФ.
Шаг за шагом – к порядку
Цеков подчеркнул, что для Крыма это особенно важно, потому что именно здесь родина кириллицы, которая создавалась святыми Кириллом и Мефодием. Кроме того, кириллица – это алфавит для всех языков, которые являются в Республике Крым государственными. То есть русского, крымско-татарского и украинского.
Чтобы как-то упростить переходный период, крымским предпринимателям предлагают сегодня и альтернативные варианты: например, размещать названия торговых марок на иностранном языке внутри своих заведений, а снаружи – менять в соответствии с законом, рассказал гость эфира.
То же относится к владельцам торговых точек материковых российских сетей в Крыму, в том числе маркетплейсов, добавил он. По мнению Цекова, их надо убеждать отказаться от латиницы и перейти на кириллицу, поскольку из-за этого люди не перестанут покупать у них и приходить за товарами в пункты выдачи на полуострове.
Если же в Крыму открыто предприятие компании, зарегистрированной за рубежом, то иностранное название в этом случае допустимо, сказал Цеков. Но такое допущение не относится к тем отечественным магазинам, которые торгуют товарами конкретных известных иностранных марок наряду с позициями других брендов, подчеркнул Цеков.
Что касается жилых комплексов и микрорайонов, то с иностранными названиями их немного, и с ними тоже будут работать, так что шаг за шагом в Крыму порядок будет наведен, заключил представитель Госсовета республики.
17 июня 2025 года Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении приняла Закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документом предусматриваются требования к размещению вывесок и надписей – только на русском. Исключением стали слова вроде sale или shop. Также обусловлен запрет на названия жилых комплексов и микрорайонов, которые звучат на иностранный манер. В Госсовете Республики Крыма принятый ГД РФ закон назвали"победой всех крымчан". Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
