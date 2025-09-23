https://crimea.ria.ru/20250923/kak-v-krymu-menyayut-vyveski-po-novomu-zakonu-o-yazyke-1149620571.html

Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке

Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке

В Крыму еще до вступления в силу закона о защите русского языка в публичном пространстве меняют вывески, переходя с латиницы на кириллицу. Большинство... РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T07:19

2025-09-23T07:19

2025-09-23T06:35

радио "спутник в крыму"

сергей цеков

мнения

русский язык

закон о защите русского языка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1b/1118991644_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_60106196599ba259967a1bb98205b921.jpg

В Крыму начали менять вывески по закону о защите русского языка В Крыму начали менять вывески по закону о защите русского языка audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму еще до вступления в силу закона о защите русского языка в публичном пространстве меняют вывески, переходя с латиницы на кириллицу. Большинство предпринимателей относится к этому с пониманием, хотя есть категории людей, которые ищут лазейки в законе, чтобы этого не делать, но и "до них руки дойдут" – законодательство усовершенствуют. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый заместитель председателя Государственного Совета РК Сергей Цеков.Действуем целенаправленноПо словам Цекова, хотя новый федеральный закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу только с 1 марта 2026-го года, уже сейчас в Крыму идет очень активная подготовка к выполнению требований этого документа.По его мнению, так происходит потому, что те решения, которые принимаются Государственной Думой и реализуются в различных указах президента Российской Федерации, в значительной степени инициированы крымчанами после того, как полуостров воссоединился с Россией.Этим, по словам Цекова, во многом объясняется и тот факт, что большинство представителей бизнеса в Крыму с пониманием относятся к новым требованиям законодательства, некоторые даже стали готовиться заранее, откликаясь на призывы местных властей.Так, например, в поселке Красногвардейское, где было около сотни иностранных вывесок, к сегодняшнему дню заменили уже 90%, рассказал гость эфира."Лазейки" временныВ целом же все не так катастрофично с точки зрения вывесок на иностранном языке в регионах Крыма, заметил Цеков.По его словам, первая категория "упирающихся" предпринимателей – "люди просто вредные по характеру", которые считают себя "более продвинутыми".Чтобы ничего не менять, они оперируют тем, что зарегистрировали торговый знак с таким названием, как на вывеске, или же спешат его зарегистрировать, пользуясь законодательной "лазейкой", сказал Цеков.Есть, по словам Цекова, и еще одна категория несогласных – это "люди, которые имеют антироссийские взгляды, они таким образом демонстрируют свою антироссийскость".Шаг за шагом – к порядкуЦеков подчеркнул, что для Крыма это особенно важно, потому что именно здесь родина кириллицы, которая создавалась святыми Кириллом и Мефодием. Кроме того, кириллица – это алфавит для всех языков, которые являются в Республике Крым государственными. То есть русского, крымско-татарского и украинского.Чтобы как-то упростить переходный период, крымским предпринимателям предлагают сегодня и альтернативные варианты: например, размещать названия торговых марок на иностранном языке внутри своих заведений, а снаружи – менять в соответствии с законом, рассказал гость эфира.То же относится к владельцам торговых точек материковых российских сетей в Крыму, в том числе маркетплейсов, добавил он. По мнению Цекова, их надо убеждать отказаться от латиницы и перейти на кириллицу, поскольку из-за этого люди не перестанут покупать у них и приходить за товарами в пункты выдачи на полуострове.Если же в Крыму открыто предприятие компании, зарегистрированной за рубежом, то иностранное название в этом случае допустимо, сказал Цеков. Но такое допущение не относится к тем отечественным магазинам, которые торгуют товарами конкретных известных иностранных марок наряду с позициями других брендов, подчеркнул Цеков.Что касается жилых комплексов и микрорайонов, то с иностранными названиями их немного, и с ними тоже будут работать, так что шаг за шагом в Крыму порядок будет наведен, заключил представитель Госсовета республики.17 июня 2025 года Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении приняла Закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документом предусматриваются требования к размещению вывесок и надписей – только на русском. Исключением стали слова вроде sale или shop. Также обусловлен запрет на названия жилых комплексов и микрорайонов, которые звучат на иностранный манер.В Госсовете Республики Крыма принятый ГД РФ закон назвали"победой всех крымчан".Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык.Путин утвердил основы государственной языковой политикиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тонкости закона о защите русского языка: что нужно знать предпринимателямДля защиты русского языка одной замены "английских" вывесок мало – мнениеСморкальник или платок: как не навредить русскому языку "очисткой" речи

https://crimea.ria.ru/20250711/putin-utverdil-osnovy-gosudarstvennoy-yazykovoy-politiki-1147884136.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, мнения, русский язык, закон о защите русского языка