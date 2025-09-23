Рейтинг@Mail.ru
Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250923/dve-puskovye-ustanovki-patriot-unichtozheny-na-ukraine-1149652418.html
Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
Вооруженные силы России поразили две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, разбита инфраструктура военных аэродромов, объект железнодорожного транспорта, задействованный для перебросок подразделений ВСУ, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах.
Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, разбита инфраструктура военных аэродромов, объект железнодорожного транспорта, задействованный для перебросок подразделений ВСУ, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах.
