Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине

Вооруженные силы России поразили две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, разбита инфраструктура военных аэродромов, объект железнодорожного транспорта, задействованный для перебросок подразделений ВСУ, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили еще одно село в ДНРАрмия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в ФоросеАрмия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области

