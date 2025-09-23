Рейтинг@Mail.ru
Дефицит бензина в Крыму и российская вакцина от рака: главное за день
Дефицит бензина в Крыму и российская вакцина от рака: главное за день
Дефицит бензина в Крыму и российская вакцина от рака: главное за день - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Дефицит бензина в Крыму и российская вакцина от рака: главное за день
Власти Крыма объяснили причину нехватки топлива на полуострове. В Минобразе РК анонсировали возобновление очных занятий в попавшей под удар БПЛА форосской...
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Власти Крыма объяснили причину нехватки топлива на полуострове. В Минобразе РК анонсировали возобновление очных занятий в попавшей под удар БПЛА форосской школе. Через 1,5 месяца в РФ готовы начать лечить пациентов отечественной вакциной от рака. Назначение Краснова на пост главы Верховного суда РФ поддержали в комитете Совфеда. Польша решила открыть границу с Белоруссией.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Причина сокращения поставок топлива в КрымИз-за снижения объемов производства на нефтезаводах сократились поставки топлива в Крым. Об этом заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Он призвал автомобилистов не создавать ажиотаж и заверил, что правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион."Важно понимать: топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности. Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо "про запас" в канистры и не усугублять ситуацию", – сказано в сообщении.В попавшей под удар БПЛА школе Фороса возобновят очные занятияВ четверг, 25 сентября, дети из школы в Форосе продолжат очные занятия.Учебные классы находятся в корпусе, который не пострадал в результате удара ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик."В этой школе два корпуса, пострадал только один, который является неучебным – там актовый зал, пищеблок и библиотека. Этот корпус не будет функционировать. А с четверга, мы так планируем, дети уже выйдут на очный формат обучения", – сказала министр.Сейчас на территории школы проводится уборка. Пока не приведут в порядок пищеблок, для детей будет организовано привозное питание, уточнила Лаврик.В России начнут лечить отечественной вакциной от рака через 1,5 месяцаВ течение 1-1,5 месяца ученые готовы начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Больные уже в группе сформированы, их персонализированные генетические данные определены, и мы готовы буквально в течение 1-1,5 месяцев совместными усилиями перейти к их лечению", – сказано в сообщении.НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной, созданной на основе неоантигенов. По словам Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой.Кандидатуру Краснова одобрил на пост главы Верховного судаКандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Об этом сообщили в Telegram-канале верхней палаты парламента."Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", – сказано в сообщении.Польша откроет границы с БелоруссиейПольша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, открывая заседание кабмина страны."Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня", – сказано в заявлении.Власти Польши ранее приняли решение закрыть с 12 сентября все пункты пропуска на границе с Белоруссией. Как указали в МИД России, формальным поводом закрыть все пункты пропуска, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Власти Крыма объяснили причину нехватки топлива на полуострове. В Минобразе РК анонсировали возобновление очных занятий в попавшей под удар БПЛА форосской школе. Через 1,5 месяца в РФ готовы начать лечить пациентов отечественной вакциной от рака. Назначение Краснова на пост главы Верховного суда РФ поддержали в комитете Совфеда. Польша решила открыть границу с Белоруссией.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Причина сокращения поставок топлива в Крым

Из-за снижения объемов производства на нефтезаводах сократились поставки топлива в Крым. Об этом заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
Он призвал автомобилистов не создавать ажиотаж и заверил, что правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион.
"Важно понимать: топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности. Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо "про запас" в канистры и не усугублять ситуацию", – сказано в сообщении.
В попавшей под удар БПЛА школе Фороса возобновят очные занятия

В четверг, 25 сентября, дети из школы в Форосе продолжат очные занятия.
Учебные классы находятся в корпусе, который не пострадал в результате удара ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
"В этой школе два корпуса, пострадал только один, который является неучебным – там актовый зал, пищеблок и библиотека. Этот корпус не будет функционировать. А с четверга, мы так планируем, дети уже выйдут на очный формат обучения", – сказала министр.
Сейчас на территории школы проводится уборка. Пока не приведут в порядок пищеблок, для детей будет организовано привозное питание, уточнила Лаврик.
В России начнут лечить отечественной вакциной от рака через 1,5 месяца

В течение 1-1,5 месяца ученые готовы начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Больные уже в группе сформированы, их персонализированные генетические данные определены, и мы готовы буквально в течение 1-1,5 месяцев совместными усилиями перейти к их лечению", – сказано в сообщении.
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной, созданной на основе неоантигенов. По словам Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой.
Кандидатуру Краснова одобрил на пост главы Верховного суда

Кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Об этом сообщили в Telegram-канале верхней палаты парламента.
"Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Польша откроет границы с Белоруссией

Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, открывая заседание кабмина страны.
"Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня", – сказано в заявлении.
Власти Польши ранее приняли решение закрыть с 12 сентября все пункты пропуска на границе с Белоруссией. Как указали в МИД России, формальным поводом закрыть все пункты пропуска, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения.
