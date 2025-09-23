https://crimea.ria.ru/20250923/azorskiy-antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-vo-vtornik-1149575871.html
Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды во вторник
Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды во вторник
Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды во вторник
В Крыму во вторник до +26 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Во вторник Азорский антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, на южном и восточном побережье до +17, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +12 до +16 градусов, днем от +22 до +25.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
