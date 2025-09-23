https://crimea.ria.ru/20250923/azorskiy-antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-vo-vtornik-1149575871.html

Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды во вторник

Во вторник Азорский антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.09.2025

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Во вторник Азорский антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +24...+26.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +12 до +16 градусов, днем от +22 до +25.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

