Авария обесточила часть Симферопольского района
Три села в Симферопольском районе Крыма обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T16:43
2025-09-23T16:43
2025-09-23T16:52
гуп рк "крымэнерго"
симферопольский район
электросети крыма
электроэнергия
новости крыма
электричество
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Три села в Симферопольском районе Крыма обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Сейчас на месте аварии уже работает аварийная бригада, уточнили на предприятии. Для восстановления энергоснабжения потребуется ориентировочно три часа.Утром во вторник из-за аварии на сетях без света осталась часть Ялты. Накануне авария обесточила девять сел в Белогорском районе полуострова и два в Кировском, несколько улиц в Симферополе, также частично был обесточен Судак.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублейВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
РИА Новости Крым
2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0184d9cfe93eb450f0235ba39c8292b0.jpg
16:43 23.09.2025 (обновлено: 16:52 23.09.2025)