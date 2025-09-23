Рейтинг@Mail.ru
Авария обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/avariya-obestochila-chast-simferopolskogo-rayona-1149659666.html
Авария обесточила часть Симферопольского района
Авария обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Авария обесточила часть Симферопольского района
Три села в Симферопольском районе Крыма обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T16:43
2025-09-23T16:52
гуп рк "крымэнерго"
симферопольский район
электросети крыма
электроэнергия
новости крыма
электричество
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Три села в Симферопольском районе Крыма обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Сейчас на месте аварии уже работает аварийная бригада, уточнили на предприятии. Для восстановления энергоснабжения потребуется ориентировочно три часа.Утром во вторник из-за аварии на сетях без света осталась часть Ялты. Накануне авария обесточила девять сел в Белогорском районе полуострова и два в Кировском, несколько улиц в Симферополе, также частично был обесточен Судак.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублейВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0184d9cfe93eb450f0235ba39c8292b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", симферопольский район, электросети крыма, электроэнергия, новости крыма, электричество, отключение электроэнергии
Авария обесточила часть Симферопольского района

В Симферопольском районе Крыма обесточены три села

16:43 23.09.2025 (обновлено: 16:52 23.09.2025)
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Три села в Симферопольском районе Крыма обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Населенные пункты Строгоновка, Ивановка, Денисовка", – перечисли в пресс-службе села, которые остались без электроэнергии.
Сейчас на месте аварии уже работает аварийная бригада, уточнили на предприятии. Для восстановления энергоснабжения потребуется ориентировочно три часа.
Утром во вторник из-за аварии на сетях без света осталась часть Ялты. Накануне авария обесточила девять сел в Белогорском районе полуострова и два в Кировском, несколько улиц в Симферополе, также частично был обесточен Судак.
Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
 
ГУП РК "Крымэнерго"Симферопольский районЭлектросети КрымаЭлектроэнергияНовости КрымаЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины
17:44Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это было
17:24Клиенты ВТБ за 8 месяцев совершили 292 млн платежей с помощью стикеров
17:07Рубио оценил вероятность новых санкций США против России
16:57Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут
16:43Авария обесточила часть Симферопольского района
16:16В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов
15:48Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город
15:28Польша решила открыть границу с Белоруссией
15:23В Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
15:10Удар ВСУ по Форосу: когда возобновят очные занятия в атакованной школе
14:4258 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией
14:38Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду
14:28Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
14:20Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту
14:08Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина
13:59Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма
13:33В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылись
13:27"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане
13:20ВСУ несут чудовищные потери в зоне СВО
Лента новостейМолния