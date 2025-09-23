https://crimea.ria.ru/20250923/avariya-obestochila-chast-simferopolskogo-rayona-1149659666.html

Авария обесточила часть Симферопольского района

Авария обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Авария обесточила часть Симферопольского района

Три села в Симферопольском районе Крыма обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Три села в Симферопольском районе Крыма обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Сейчас на месте аварии уже работает аварийная бригада, уточнили на предприятии. Для восстановления энергоснабжения потребуется ориентировочно три часа.Утром во вторник из-за аварии на сетях без света осталась часть Ялты. Накануне авария обесточила девять сел в Белогорском районе полуострова и два в Кировском, несколько улиц в Симферополе, также частично был обесточен Судак.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублейВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций

